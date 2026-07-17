¿cómo quedan los haberes en agosto? El detalle del 1,9% de aumento para jubilados

Si sos beneficiario de ANSES, ya podés calcular cuánto vas a percibir el mes próximo. Tras aplicarse el índice de actualización correspondiente, los haberes previsionales de agosto 2026 tendrán un incremento del 1,9% sobre los valores vigentes de julio.

Este ajuste responde a la fórmula de movilidad que sigue la evolución inflacionaria de los últimos meses. A continuación, te presentamos cómo quedan configuradas las cifras definitivas para que puedas organizar tu economía personal con datos precisos.

Nueva jubilación mínima y el impacto en los ingresos

Con el nuevo aumento aplicado, el haber mínimo previsional registrado en julio de 2026, que era de $411.989,32, sube para ubicarse en los $419.816,11 en agosto.

Es importante destacar que este monto constituye la base del sistema y sirve de referencia para el cálculo de diversas asignaciones sociales. Los beneficiarios deberán estar atentos a las comunicaciones oficiales sobre el pago de bonos extraordinarios, los cuales, de existir, se liquidarían por separado.

Escala de haberes tras la actualización

La estructura de pagos para el próximo mes refleja este incremento del 1,9% en todos los niveles del sistema. Para aquellos jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, el ajuste se aplica de manera proporcional según sus recibos anteriores.

Haber mínimo: $419.816,11.

$419.816,11. Haber máximo: Este tope también experimenta un ajuste porcentual equivalente, manteniendo la proporcionalidad histórica del sistema previsional argentino.

La Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM)

La PUAM, destinada a quienes alcanzan la edad jubilatoria sin contar con la totalidad de los aportes, también recibe el impacto positivo del 1,9% de aumento. Este beneficio representa un porcentaje del haber mínimo, ajustándose de forma automática.

Monto PUAM: El valor actualizado para agosto de 2026 se eleva a $335.852,89.

Cronograma y confirmación de pagos

El calendario oficial de cobros será publicado en los próximos días a través de los canales institucionales de ANSES. Es fundamental verificar tu fecha de pago según la terminación de tu DNI para evitar demoras innecesarias.

Te recordamos que cualquier anuncio sobre un bono adicional de $70.000 —como se mantuvo en meses anteriores— dependerá de un decreto presidencial específico. Hasta el momento, el incremento del 1,9% es la única modificación confirmada para los haberes de agosto.