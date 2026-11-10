Fin a las deudas entre amigos: cómo funciona pagameya, la nueva app para cobrar por whatsapp

Cinco estudiantes universitarios crearon PagameYa, una solución digital que asume la tarea de enviar recordatorios automáticos por WhatsApp y gestionar el cobro de dinero entre amigos sin caer en conversaciones pesadas.

Lanzada en agosto de 2026, la plataforma ya superó los 425 usuarios activos y promete reducir el tiempo de rendición de cuentas de cuatro minutos a tan solo 30 segundos.

A continuación, los detalles sobre su funcionamiento, el envío de notificaciones automáticas y los próximos pasos del emprendimiento.

Cómo funciona el envío de recordatorios directos por WhatsApp

La principal innovación del sistema radica en que el destinatario de la deuda no necesita tener la app instalada para recibir la notificación de cobro. Quien adelantó el dinero registra el gasto y la plataforma genera un mensaje automático.

El aviso incluye el monto exacto, el concepto y el alias bancario para realizar la transferencia de forma inmediata. Si el pago no se concreta, la app envía un recordatorio diario configurable como límite.

Una vez realizada la transferencia desde cualquier homebanking o billetera virtual, el deudor presiona el botón “Ya le pagué” dentro de WhatsApp para notificar de manera automática a quien puso el dinero.

Carga de gastos mediante fotos de tickets y mensajes de voz

La plataforma ofrece múltiples alternativas para registrar consumos individuales o grupales de manera ágil. Quien paga puede sacar una foto al ticket del restaurante, usar comandos de voz o ingresar el texto manualmente.

Al escanear un recibo, la herramienta genera un enlace interactivo donde cada integrante de la mesa selecciona únicamente lo que consumió para conocer su importe final exacto.

Además de salidas puntuales, el sistema permite programar gastos recurrentes como alquileres o viajes, enviando alertas automáticas en fechas específicas fijadas entre el 1 y el 5 de cada mes.

Seguridad, vinculación de cuentas y modelo de uso gratuito

En la actualidad, PagameYa es 100% gratuita y se encuentra disponible para sistemas Android, mientras completa su proceso de aprobación para dispositivos iPhone.

La aplicación no retiene dinero ni procesa los pagos directamente, sino que permite la vinculación en modo lectura con Mercado Pago para conciliar los ingresos bancarios con los cobros pendientes.

Para el desarrollo de la infraestructura digital, el equipo utilizó créditos gratuitos de herramientas en la nube como AWS y planea sostener la gratitud del servicio básico cobrando únicamente por opciones de personalización avanzadas.

Presentación académica y planes de expansión internacional

La iniciativa fue desarrollada por cinco estudiantes de Ingeniería en Sistemas como proyecto de grado, cuya defensa formal ante las autoridades académicas está programada para el 3 de diciembre de 2026.

Tras una primera etapa de difusión en radios y listas de espera que sumaron usuarios en diversos puntos del país, la startup comenzó la búsqueda activa de inversión privada.

El equipo se postuló a más de 60 convocatorias de aceleradoras de empresas, con el objetivo de consolidar la operación en el mercado nacional y desembarcar próximamente en México.