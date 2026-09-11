Una ciudad bonaerense vive un festival gratuito con videojuegos, música y propuestas para chicos: sigue todo el fin de semana

Una ciudad de la Provincia de Buenos Aires atraviesa cuatro jornadas con una propuesta que va bastante más allá de una feria tradicional de libros. Hay videojuegos argentinos para probar, juegos de mesa, talleres, música en vivo, actividades para chicos, charlas y espacios de lectura, todo con entrada libre y gratuita.

El encuentro comenzó este jueves 10 de septiembre y continuará durante el viernes, sábado y domingo. La idea es que cada visitante arme su propio recorrido: se puede pasar un rato, elegir una actividad específica o quedarse durante varias horas.

Para quienes estén buscando otros planes para estos días, el calendario también coincide con varias fiestas y escapadas gastronómicas que se realizan este fin de semana en la Provincia.

Chacabuco celebra el 4° Festival del Libro y la Cultura

La propuesta es el 4° Festival del Libro y la Cultura de Chacabuco, organizado por Pretextos en el Salón de los Espejos, ubicado en Primera Junta 24.

El festival se desarrolla del 10 al 13 de septiembre y la entrada es libre y gratuita. La programación está pensada para niños, jóvenes y adultos y combina literatura con entretenimiento, arte y actividades educativas.

El cronograma completo se encuentra disponible en el sitio oficial del Festival del Libro y la Cultura.

Hay videojuegos argentinos que se pueden probar

Uno de los espacios que más se diferencia de una feria de libros convencional es la Muestra de Videojuegos Argentinos. Allí se presentan títulos desarrollados en el país en estaciones preparadas para que el público pueda jugar.

También funciona el Jugatón, con una biblioteca de juegos de mesa. La dinámica es sencilla: los visitantes pueden sentarse, recibir una explicación y comenzar a jugar, sin necesidad de conocer previamente cada propuesta.

Para las infancias hay además talleres creativos, espacios de lectura, arte con materiales reciclados, actividades en inglés y otras propuestas que se distribuyen durante las jornadas.

Qué shows habrá el sábado y domingo

La música gana protagonismo durante el fin de semana. El sábado está anunciada una jornada con Benja Lonzo y posteriormente Surinam.

El domingo, en tanto, el cierre musical estará a cargo de Son del Sur. Entre los invitados también figura Jano Seitún, ilustrador y músico autor de Los Finnegan.

La programación incluye además charlas y experiencias alrededor de temas muy diferentes. Entre ellas aparecen espacios sobre educación, escritura, relatos de mitos y terror, y la pregunta que muchos estudiantes se hacen al terminar la escuela secundaria: qué camino seguir después.

Horarios para ir este fin de semana

Día Horario Viernes 11 10:00 a 20:00 Sábado 12 10:00 a 20:00 Domingo 13 10:00 a 19:00

El festival se realiza en el Salón de los Espejos, Primera Junta 24, Chacabuco. La entrada es gratuita y cada actividad tiene su horario dentro de la programación general.

La edición anterior recibió a unas 10.000 personas

El antecedente aparece recién después de mirar la propuesta actual, pero ayuda a dimensionar el crecimiento del encuentro. Según informaron medios locales vinculados a la organización, la edición de 2025 convocó a unas 10.000 personas.

Este año la apuesta se amplió con más formatos y la incorporación de videojuegos, experiencias recreativas y una agenda que permite que familias con intereses distintos encuentren actividades dentro del mismo lugar.

Para quienes viven en la zona o estén buscando una escapada cultural, todavía quedan tres días completos para recorrerlo: viernes, sábado y domingo.