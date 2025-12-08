Feriados 2026 en Argentina: Cuándo cae el primer feriado del año y cuál será el primer fin de semana largo

Con el acercamiento del verano y el inicio de las vacaciones, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario 2026 para organizar escapadas, viajes y descansos. El nuevo año traerá feriados inamovibles, días trasladables y modificaciones recientes que pueden alterar la cantidad de fines de semana largos disponibles.

Cuándo será el primer feriado del 2026

El inicio del calendario estará marcado por un feriado inamovible. El jueves 1° de enero, correspondiente al Día de Año Nuevo, será la primera jornada no laborable del año.

Al tratarse de una fecha fija establecida por la Ley 27.399, no podrá trasladarse, por lo que no generará fin de semana largo.

Cuál será el primer fin de semana largo del 2026

El primer descanso extendido llegará recién en febrero, impulsado por los feriados de Carnaval, una de las fechas más tradicionales del calendario argentino. En 2026 estarán fijados para:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Esto permitirá disfrutar de un período de cuatro días consecutivos, desde el sábado 14 hasta el martes 17. El Carnaval siempre se ubica en los días previos al Miércoles de Ceniza, por lo que su fecha depende del calendario litúrgico de Pascua. En 2026 caerá en la segunda mitad de febrero.

Fecha por fecha: todos los feriados del 2026

A continuación, el listado completo de feriados confirmados hasta el momento, organizado para una lectura más clara.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo

16 y 17 de febrero: Carnaval

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Qué cambia con la nueva reglamentación de feriados

Un punto clave para 2026 será la aplicación del Decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei. La medida habilita por primera vez el traslado de feriados nacionales que caigan sábado o domingo, lo que podría ampliar notablemente la cantidad de fines de semana largos.

El esquema funcionará de la siguiente manera:

Los feriados que coincidan con sábado podrán trasladarse al viernes anterior.

Los que caigan domingo podrán pasar al lunes siguiente.

La Jefatura de Gabinete será la autoridad encargada de aplicar y reglamentar estos movimientos.

Este cambio abre la puerta a un calendario más flexible y con mayor cantidad de descansos extendidos, aunque todavía resta que el Gobierno confirme el cronograma final para el 2026.