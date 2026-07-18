Volver al trabajo: confirman que el pago de julio fue el último tras un fallo judicial

Si sos beneficiario del programa Volver al Trabajo, es fundamental que sepas que el pago percibido en julio será el último. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) confirmó que el programa dejará de abonarse debido a una reciente decisión judicial.

Esta novedad surge tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín, que revocó la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con las transferencias mensuales hacia este sector.

Qué establece el fallo judicial

La resolución judicial impacta directamente en la continuidad de las transferencias. Los puntos clave que definen esta situación son:

Revocatoria: Se dejó sin efecto la cautelar que protegía la continuidad del programa.

Se dejó sin efecto la cautelar que protegía la continuidad del programa. Fin de la obligación: El Ministerio de Capital Humano ya no tiene el mandato legal de realizar los depósitos mensuales.

El Ministerio de Capital Humano ya no tiene el mandato legal de realizar los depósitos mensuales. Alcance: Según datos de la UTEP, la medida afecta a más de 900.000 trabajadores en todo el país.

El mensaje de la UTEP ante la medida

La organización social comunicó la noticia a través de sus canales oficiales, expresando su fuerte rechazo al fallo. Según sus representantes, esta decisión judicial “niega el derecho al salario” de los trabajadores alcanzados por el plan.

La UTEP fue clara al señalar que el calendario de pagos no tendrá un nuevo depósito para agosto de 2026, dejando a los beneficiarios sin este ingreso que recibían de manera habitual.

Diferencia con Acompañamiento Social

Es muy importante distinguir esta noticia de otros planes, ya que la medida no afecta al Programa de Acompañamiento Social. Este beneficio mantiene su vigencia legal y su cronograma de pagos.