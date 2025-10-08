Feriado bancario el 10 de octubre: tres días sin operaciones

En un contexto de fuerte incertidumbre financiera y oscilaciones en la cotización del dólar, los próximos días traerán una pausa inesperada para bancos, empresas y ahorristas. El Banco Central confirmó que habrá un feriado nacional que suspenderá todas las operaciones financieras y cambiarias en todo el país.

Cuándo será el feriado y su alcance

El feriado bancario nacional será el viernes 10 de octubre, que se traslada por el Día de la Diversidad Cultural. En la práctica, esto generará tres días consecutivos sin operaciones desde el cierre del jueves 9 hasta la apertura del lunes 13, incluyendo mercado de cambios y actividad bancaria.

Esta suspensión temporal es una oportunidad para aliviar la presión sobre las reservas y reducir la volatilidad del dólar, aunque no modifica la situación económica de fondo.

El efecto en el mercado financiero

Para operadores y entidades financieras, la pausa se percibe como un respiro necesario en un clima de nerviosismo. Entre los principales efectos:

Menor actividad en el mercado de cambios y operaciones bancarias.

y operaciones bancarias. Reducción de la tensión sobre las reservas del Banco Central .

. Tiempo para que ahorristas y empresas planifiquen sus movimientos con antelación.

con antelación. Posibilidad de disminuir la ansiedad en las mesas de operaciones, donde cada segundo cuenta en la cotización de la divisa.

Un calendario que adquiere protagonismo

El BCRA ya había confirmado este feriado a comienzos de año mediante las comunicaciones “C” 99321 y “C” 100942, pero la coyuntura actual le da un peso distinto. Saber que no habrá operaciones obliga a planificar con cuidado y actúa como un elemento psicológico que modera la presión del mercado.

Próximos feriados y su impacto

El calendario de lo que resta del año contempla otras fechas que interrumpirán la actividad financiera:

21 y 24 de noviembre

8 de diciembre

25 de diciembre

Cada uno de estos feriados implica mercados cerrados y sin operaciones cambiarias, lo que permite a empresas y operadores reorganizar estrategias y ganar un respiro frente a la volatilidad.

En este escenario, el viernes 10 de octubre no será un feriado común. La combinación de dólar en alza, reservas ajustadas y nerviosismo en el mercado convierte la jornada en un refugio temporal para quienes participan de la actividad financiera en el país.