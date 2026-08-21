Falla en el peaje de la ricchieri: cobraron hasta 100 veces más por un viaje y recomiendan reclamar

Si pasaste por el peaje de la autopista Ricchieri recientemente y usás el sistema automático, es fundamental que revises tus movimientos bancarios de inmediato.

Una grave falla en el procesamiento de pagos electrónicos generó pánico entre los usuarios al registrarse cobros exorbitantes que multiplicaron por cien el valor real de la tarifa.

Detalles del error y monto máximo cobrado

El incidente se produjo el pasado viernes 14 de agosto, específicamente en la franja horaria que va desde las 10.00 am hasta las 18.00 horas.

Durante ese período, usuarios que atravesaron el peaje con su Telepase vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802, cuando el valor habitual es de $1.548.

Quiénes fueron los usuarios más afectados

El error impacto de manera directa en aquellos conductores que utilizan medios electrónicos automáticos para abonar el peaje en el Corredor Sur.

Quienes tienen el servicio asociado a cuentas digitales, como Mercado Pago, vieron reflejado el débito irregular de forma inmediata, generando preocupación por la magnitud del monto.

La respuesta de la empresa responsable

La firma a cargo del cobro en la autopista Ricchieri informó que ya identificó el inconveniente técnico y aseguró haber resuelto la situación.

A pesar de esto, se mantiene la recomendación para que los afectados revisen sus resúmenes y realicen el reclamo correspondiente si el dinero no fue reintegrado.

Recomendaciones para los usuarios de Telepase

Ante la posibilidad de fallas en los sistemas automáticos, los expertos aconsejan activar notificaciones inmediatas de consumo en las tarjetas y aplicaciones vinculadas.

También se sugiere establecer alertas para gastos que superen determinados montos, lo que permite detectar rápidamente cualquier anomalía en los cobros de servicios cotidianos.