Guía de beneficios Banco Nación: cómo pagar menos en supermercados, ropa y viajes este jueves 20 de agosto

Por Denisse Helman
Guía de beneficios banco nación: cómo pagar menos en supermercados, ropa y viajes este jueves 20 de agosto

Si querés aliviar el bolsillo en tus compras cotidianas o planificar tus próximas vacaciones, este jueves 20 de agosto podés acceder a importantes devoluciones de dinero.

A través del programa “Semana Nación”, los usuarios que paguen con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación asociadas a la app MODO disponen de promociones exclusivas en diversos rubros.

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Ahorro en supermercados y plus especial para jubilados

Para las compras diarias, la jornada ofrece beneficios concretos en grandes cadenas del sector:

  • Supermercados Nini: 20% de reintegro con un tope mensual de $20.000.
  • Supermercados El Nene: 25% de descuento con tope de $12.000 por mes.
  • Jubilados que cobran en el banco: 5% de reintegro de lunes a viernes en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto (tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000).

Financiación en turismo y compras de indumentaria

Para planificar viajes dentro del país o renovar el placard, la entidad financiera sostiene opciones de financiación sin interés:

  • Vuelos nacionales: 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.
  • Alojamiento y servicios turísticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, agencias, alquiler de autos y pasajes.
  • Shoppings e indumentaria: 20% de descuento con tope de $30.000 y 9 cuotas sin interés en centros comerciales adheridos.

Beneficios en gastronomía, automotor y ópticas

La propuesta alcanza a locales gastronómicos seleccionados, mantenimiento vehicular y productos de salud visual:

  • Ruta Gourmet: 25% de descuento con tope de $10.000 por compra (hasta 5 operaciones por mes) en marcas como Atalaya, Bonafide, Antares, El Topo y KFC.
  • Neumáticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en Pirelli, Bridgestone y GoodYear.
  • Ópticas: 10% de reintegro sin tope y 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito pagando por MODO.

Cuotas en Tienda BNA+ y compras en frontera

Para quienes buscan financiamiento en tecnología o vehículos, la plataforma digital del banco dispone de planes extendidos:

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  • Tienda BNA+: 12 cuotas sin interés para tarjetas Internacional/Gold y hasta 18 cuotas para tarjetas Black, Signature y Platinum.
  • Motos 0km y préstamos: 24 cuotas sin interés en unidades seleccionadas y 48 cuotas mediante Préstamo Nación.
  • Duty Free Puerto Iguazú: 20% de reintegro mensual con un tope de devolución de $40.000.
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