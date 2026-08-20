Guía de beneficios banco nación: cómo pagar menos en supermercados, ropa y viajes este jueves 20 de agosto

Si querés aliviar el bolsillo en tus compras cotidianas o planificar tus próximas vacaciones, este jueves 20 de agosto podés acceder a importantes devoluciones de dinero.

A través del programa “Semana Nación”, los usuarios que paguen con tarjetas de crédito o débito del Banco Nación asociadas a la app MODO disponen de promociones exclusivas en diversos rubros.

Ahorro en supermercados y plus especial para jubilados

Para las compras diarias, la jornada ofrece beneficios concretos en grandes cadenas del sector:

Supermercados Nini: 20% de reintegro con un tope mensual de $20.000 .

con un tope mensual de . Supermercados El Nene: 25% de descuento con tope de $12.000 por mes .

con tope de . Jubilados que cobran en el banco: 5% de reintegro de lunes a viernes en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto (tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000).

Financiación en turismo y compras de indumentaria

Para planificar viajes dentro del país o renovar el placard, la entidad financiera sostiene opciones de financiación sin interés:

Vuelos nacionales: 3 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.

en Aerolíneas Argentinas. Alojamiento y servicios turísticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en hoteles, agencias, alquiler de autos y pasajes.

en hoteles, agencias, alquiler de autos y pasajes. Shoppings e indumentaria: 20% de descuento con tope de $30.000 y 9 cuotas sin interés en centros comerciales adheridos.

Beneficios en gastronomía, automotor y ópticas

La propuesta alcanza a locales gastronómicos seleccionados, mantenimiento vehicular y productos de salud visual:

Ruta Gourmet: 25% de descuento con tope de $10.000 por compra (hasta 5 operaciones por mes) en marcas como Atalaya, Bonafide, Antares, El Topo y KFC.

con tope de (hasta 5 operaciones por mes) en marcas como Atalaya, Bonafide, Antares, El Topo y KFC. Neumáticos: 3, 6 y 12 cuotas sin interés en Pirelli, Bridgestone y GoodYear.

en Pirelli, Bridgestone y GoodYear. Ópticas: 10% de reintegro sin tope y 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito pagando por MODO.

Cuotas en Tienda BNA+ y compras en frontera

Para quienes buscan financiamiento en tecnología o vehículos, la plataforma digital del banco dispone de planes extendidos: