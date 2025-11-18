Expectativa en aumento por el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos

El reciente anuncio del acuerdo marco comercial entre Argentina y Estados Unidos ha generado un notable escepticismo y expectativa en ambas naciones. Sin embargo, todavía se encuentran por definir aspectos cruciales que determinarán el verdadero impacto de esta negociación.

Fuentes oficiales de ambos gobiernos subrayan que el enfoque debe centrarse en la letra chica del acuerdo, es decir, los detalles específicos que marcarán su alcance real. Mientras tanto, la Casa Blanca juega un papel protagónico al configurar los tiempos de este diálogo. La administración de Donald Trump está impulsando múltiples conversaciones comerciales, algunas de las cuales involucran a socios que superan significativamente la balanza comercial argentina.

Como resultado, las prioridades y los ritmos de la negociación se ven condicionados. Se menciona que algunos sectores en Estados Unidos están abogando por una mayor apertura que permita a las exportaciones argentinas ingresar al mercado norteamericano, donde productos locales podrían sustituir importaciones gravadas recientemente con altos aranceles.

El contexto de este nuevo entendimiento trae a la memoria las negociaciones previas encaradas por la administración Trump, como los acuerdos alcanzados con Corea del Sur, Japón, Malasia y Australia, en los cuales se evitó la necesidad de aprobación del Congreso. Este modelo ha alimentado especulaciones sobre cómo se estructurará el documento final con Argentina, por lo que las expectativas son variadas.

En Washington, algunas voces que representan intereses sectoriales están adoptando un enfoque de entusiasmo moderado. Se cuestionan la magnitud de la reforma estructural que podría implicar el acuerdo y se evalúa hasta qué punto ambos gobiernos podrán implementar cambios sin enfrentar obstáculos internos.

¿Qué oportunidades se abren para Argentina?

Desde el lado argentino, actores involucrados en la negociación ven el acuerdo como una oportunidad concreta para mejorar la inserción de exportaciones en el mercado estadounidense. Además, creen que podría facilitar la llegada de nuevas inversiones. Este vínculo entre exportaciones e inversiones se reafirma con el clásico lema del comercio exterior: hacia donde van las exportaciones también van las inversiones.

La expectativa se centra ahora en los próximos pasos. Con el anuncio ya efectuado, se aguarda con interés el contenido exacto del acuerdo, que será clave para evaluar el volumen real de oportunidades que se abrirán para los productos argentinos y el nivel de compromiso que requerirá de ambas partes.