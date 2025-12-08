Sueldos, aguinaldo y bono para Estatales en Provincia de Buenos Aires: Fechas de cobro para diciembre

Diciembre es el mes clave para el bolsillo de los trabajadores de la administración pública bonaerense. Entre las fiestas, las vacaciones y el cierre del año, las consultas sobre cuándo se cobra el sueldo y el aguinaldo, y la gran incógnita sobre si habrá o no un bono de fin de año, se multiplican.

A continuación, repasamos la información oficial disponible hasta el momento, los reclamos de los gremios y las fechas para que puedas organizar tu economía este fin de 2025.

Estatales Bonaerenses: ¿Cuándo se paga el Aguinaldo (SAC)?

El medio aguinaldo de diciembre es la prioridad número uno. Históricamente, la Provincia de Buenos Aires busca depositar este dinero antes de las fiestas para inyectar consumo en los días previos a Navidad.

Aunque falta la oficialización en el Boletín Oficial, se estima que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realizaría alrededor del viernes 19 de diciembre. Este depósito es clave, ya que se realiza de forma separada al sueldo mensual para los trabajadores activos.

Si querés ver el detalle actualizado minuto a minuto, revisá el artículo sobre aguinaldo para estatales bonaerenses fecha de cobro.

Sueldos de diciembre para Estatales de la Provincia de Buenos Aires

Aquí es donde tenés que prestar atención para no confundirte. Mientras que el aguinaldo llega en diciembre, los haberes correspondientes al mes trabajado de diciembre se acreditarán recién iniciado el nuevo año.

Según los esquemas habituales de la Tesorería General de la Provincia, es muy probable que el cronograma de pagos para los agentes activos inicie el lunes 5 de enero de 2026.

El orden de pago suele mantenerse fijo:

Primer día: Seguridad, Servicio Penitenciario.

Seguridad, Servicio Penitenciario. Segundo día : Salud y Caja de Policía.

: Salud y Caja de Policía. Tercer día : ARBA, IOMA y Ministerios.

: ARBA, IOMA y Ministerios. Cuarto día : Poder Judicial.

: Poder Judicial. Segundo día: Educación.

Para no perderte el día exacto que te toca, guardá el enlace de estatales bonaerenses cronograma pago.

Jubilados y Pensionados del IPS: Fechas de cobro en diciembre

Los beneficiarios del Instituto de Previsión Social (IPS) tienen un esquema diferente al de los activos. Ellos perciben sus haberes dentro del mismo mes en curso.

Para este cierre de 2025, el calendario de pagos del IPS aún no fue oficialmente anunciado. Se espera que se deposite en los últimos días de diciembre, específicamente entre el lunes 29, y el miércoles 31 de diciembre.

Es importante recordar que los jubilados bonaerenses suelen cobrar el aguinaldo junto con el haber mensual en esta misma fecha, recibiendo un “doble beneficio” en un solo movimiento bancario. Podés chequear si el gobierno confirmo el cronograma de pago para diciembre 2025 con las terminaciones de DNI exactas.

La discusión por el Bono Navideño y Paritarias

La gran incógnita sigue siendo el bono de fin de año. Mientras algunas provincias ya confirmaron sumas fijas, en Provincia de Buenos Aires la negociación sigue abierta. Los gremios estatales (ATE, UPCN) y docentes (FUDB) están presionando no solo por un bono de fin de año que compense la inflación, sino por un cierre de paritaria que mejore el básico.

Hasta el momento:

No hay bono en diciembre confirmado por decreto.

por decreto. Las negociaciones paritarias están solicitadas para antes del cierre del año.

Cualquier novedad sobre sumas extraordinarias se publicará inmediatamente en cronograma estatales bonaerenses aguinaldo y bono extra.