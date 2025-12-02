Estatales Bonaerenses: Cronograma, Aguinaldo y Aumentos confirmados para Diciembre 2025

Ignacio Hernández
estatales bonaerenses aumento sueldo calendario

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó el esquema salarial para cerrar el año. Los trabajadores estatales bonaerenses (administración central, salud, policía y servicio penitenciario) percibirán en diciembre un nuevo aumento salarial acordado en paritarias y, fundamentalmente, el pago del Medio Aguinaldo antes de las Fiestas. A continuación, te detallamos el cronograma de pagos oficial y los montos de referencia para cada sector.

Cronograma de Pagos Diciembre 2025: Sueldo y Aguinaldo

pago

A diferencia de otros meses, diciembre tiene dos fechas de depósito clave. El Ministerio de Economía provincial busca inyectar dinero antes de Navidad y Año Nuevo:

  • Aguinaldo (SAC 2da Cuota): Se depositará el jueves 18 y viernes 19 de diciembre para todos los agentes estatales.
  • Sueldos de Diciembre: Se cobrarán según el cronograma habitual, comenzando el lunes 5 de enero de 2026.

Aumento confirmado: ¿Cuánto cobran los estatales?

Tras la última revisión paritaria, se acordó un aumento para el último tramo del año que ronda el 3% (acumulativo) respecto a los salarios de noviembre. Este incremento impacta directamente en el cálculo del aguinaldo.

Administración Pública (Ley 10.430)

Para los trabajadores administrativos, auxiliares y personal de servicio, los sueldos de bolsillo estimados para diciembre (sin contar el aguinaldo) quedan así:

Categoría / RégimenSueldo de Bolsillo (Estimado Dic 2025)
Auxiliar de Educación (30 hs)$598.000
Administrativo (40 hs – Ingresante)$735.400
Profesional (40 hs – Sin antigüedad)$980.200

Policía de la Provincia de Buenos Aires

La fuerza de seguridad recibe el mismo incremento porcentual que la administración pública, sumado al aumento en el valor de las horas CORES y el plus por uniforme.

JerarquíaSueldo Neto (aprox)
Oficial de Policía (Ingresante)$815.000
Sargento$945.600
Subteniente$1.080.300

*Montos estimados de bolsillo. No incluye horas CORES ni aguinaldo.

Médicos y Profesionales de la Salud (CICOP)

Para los profesionales de la salud hospitalaria (Ley 10.471), el básico se actualiza impactando en las guardias y bonificaciones. Un profesional de planta (ingresante, 36 hs guardia) tendrá un piso salarial en diciembre cercano a los $1.050.000 en mano.

Cómo calcular tu Aguinaldo de Diciembre

Calculo aguinaldo estatales provincia

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula sobre la mayor remuneración mensual devengada en el semestre (julio-diciembre). Dado que los sueldos han aumentado mes a mes por la inflación, el sueldo de diciembre será la base de cálculo para la mayoría de los estatales.

  • Fórmula: (Mejor Sueldo Bruto / 2).
  • Ejemplo Administrativo: Si tu mejor sueldo bruto fue de $900.000, cobrarás $450.000 de aguinaldo (menos descuentos de ley).

Bonos de Fin de Año y Asignaciones

El gobierno provincial confirmó que se mantendrán los montos duplicados en las Asignaciones Familiares para los tramos de menores ingresos, equiparándolos a los valores nacionales.

¿Hay Bono Extra? Hasta el momento, la provincia no ha oficializado un “Bono Navideño” general para activos, priorizando el pago en tiempo y forma del aguinaldo actualizado y el cierre de paritarias por encima de la inflación. Sin embargo, algunos sectores específicos podrían tener bonificaciones por productividad o cierre de ejercicio.

Cuándo cobran los Estatales Bonaerenses

La Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires confirmó el calendario de pagos para los sueldos de noviembre, que se depositan durante la primera semana de diciembre 2025. El esquema de acreditación se desarrolla en cinco jornadas, comenzando por las fuerzas de seguridad y finalizando con el sector educativo.

Cronograma de cobro Estatales Bonaerenses: Diciembre 2025

Fecha de Cobro Organismos Habilitados
Lunes 1 de diciembre
  • Ministerio de Seguridad
  • Servicio Penitenciario
  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
  • Patronato de Liberados
  • Instituto de Lotería y Casino
  • Organismo de Niñez y Adolescencia
Martes 2 de diciembre
  • Ministerio de Salud
  • Caja de Policía
Miércoles 3 de diciembre Administración Central y Otros:
  • Ministerio de Economía
  • ARBA
  • Secretaría General
  • Ministerio de Infraestructura
  • Ministerio de Justicia
  • Ministerio de Mujeres
  • Ministerio de Trabajo
  • Ministerio de Desarrollo Agrario y Producción
  • IOMA / IPS (personal)
  • Astillero Río Santiago / CIC
Jueves 4 de diciembre
  • Poder Judicial
Viernes 5 de diciembre Dirección General de Cultura y Educación:
  • Docentes
  • Auxiliares
  • DiPrEGeP (Educación Privada)

Próxima Paritaria: Enero 2026

Los gremios ATE, UPCN y CICOP ya han sido convocados para retomar las discusiones salariales en la segunda quincena de enero 2026. El objetivo será definir la pauta salarial del primer trimestre del año y evaluar el impacto de la inflación de verano.

