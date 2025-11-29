Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025

Ignacio Hernández
Los trabajadores estatales de Neuquén cobran sus sueldos de noviembre: ¿qué pasa con el aumento?

La Provincia de Buenos Aires comunicó oficialmente el cronograma de pago de los haberes para los trabajadores estatales, docentes, médicos y judiciales. En medio de un contexto de negociaciones salariales y reclamos gremiales, el gobierno provincial definió las fechas en las que se depositarán los sueldos en diciembre de 2025.

¿Cuándo cobro? Fechas por organismo

A continuación, detallamos el calendario de pagos día por día para que sepas cuándo tendrás el dinero acreditado en tu cuenta:

Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Mirá también:

Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes

Jueves 28 de noviembre

  • Dirección de Vialidad
  • OCEBA
  • Instituto de la Vivienda

Lunes 1 de diciembre

  • Ministerio de Seguridad
  • Servicio Penitenciario
  • Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
  • Patronato de Liberados
  • Instituto Provincial de Lotería y Casino
  • Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 2 de diciembre

  • Ministerio de Salud
  • Caja de Policía

Miércoles 3 de diciembre

Es el día con mayor cantidad de organismos habilitados para el cobro, incluyendo la administración central y diversos ministerios:

  • Fiscalía de Estado, Junta Electoral y Tribunal de Cuentas
  • Asesoría General de Gobierno y Secretaría General
  • Coordinación General Unidad Gobernador
  • Ministerio de las Mujeres y Diversidad
  • Ministerio de Economía
  • Contaduría y Tesorería General de la Provincia
  • Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
  • Fondo Provincial de Puertos y Ministerio de Desarrollo Agrario
  • Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
  • Consejo de la Magistratura
  • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
  • Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo
  • Defensoría del Pueblo
  • Ministerio de Comunicación Pública
  • ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires)
  • Autoridad del Agua y CIC (Comisión de Investigaciones Científicas)
  • Comisión por la Memoria, COMIREC y CORFO
  • Astillero Río Santiago
  • OPISU (Integración Social y Urbana)
  • Poder Legislativo
  • Universidades Provinciales (UPSO y Ezeiza)
  • Jefatura de Asesores del Gobernador e Instituto Cultural
  • Ministerio de Ambiente, Hábitat y Transporte
  • Instituto Universitario Policial Juan Vucetich
  • Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 4 de diciembre

  • Poder Judicial

Viernes 5 de diciembre

  • Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y Auxiliares)
  • DiPrEGeP (Educación de gestión privada)

Nota importante: Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán su pago siguiendo el cronograma establecido para su respectiva jurisdicción.

Playa y bosque: el rincón secreto en la Provincia que desvela atardeceres mágicos
Mirá también:

Playa y bosque: el rincón secreto en la Provincia que desvela atardeceres mágicos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ANSES activa pagos de jubilaciones con aumento y lanza créditos para AUH y SUAF
Simulador créditos ANSES Banco Provincia: Todo lo que tenés que saber antes de pedir tu préstamo en diciembre 2025
Anses
Consternación en Brandsen: un joven de 18 años fue hallado sin vida
Brandsen
Derrumbe fatal en Costa Esmeralda: Un obrero murió y otro lucha por su vida
La Costa
hallazgo cadaver ruta 3 cañuelas
Hallan sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Provincia
vuelco ruta 226
Fatal accidente en Ruta 226: un joven de 21 años perdió la vida cerca de Balcarce
Provincia
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans en Santa Fe
Axel expresó su dolor por la tragedia que cobró la vida de cuatro fans
Nacionales
vuelos baratos en argentina
Aerolíneas lanzan fuertes promociones por el Black Friday con descuentos y financiación para viajes nacionales e internacionales
Sociedad

Más leídas