Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025

La Provincia de Buenos Aires comunicó oficialmente el cronograma de pago de los haberes para los trabajadores estatales, docentes, médicos y judiciales. En medio de un contexto de negociaciones salariales y reclamos gremiales, el gobierno provincial definió las fechas en las que se depositarán los sueldos en diciembre de 2025.

¿Cuándo cobro? Fechas por organismo

A continuación, detallamos el calendario de pagos día por día para que sepas cuándo tendrás el dinero acreditado en tu cuenta:

Jueves 28 de noviembre

Dirección de Vialidad

OCEBA

Instituto de la Vivienda

Lunes 1 de diciembre

Ministerio de Seguridad

Servicio Penitenciario

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

Patronato de Liberados

Instituto Provincial de Lotería y Casino

Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

Martes 2 de diciembre

Ministerio de Salud

Caja de Policía

Miércoles 3 de diciembre

Es el día con mayor cantidad de organismos habilitados para el cobro, incluyendo la administración central y diversos ministerios:

Fiscalía de Estado, Junta Electoral y Tribunal de Cuentas

Asesoría General de Gobierno y Secretaría General

Coordinación General Unidad Gobernador

Ministerio de las Mujeres y Diversidad

Ministerio de Economía

Contaduría y Tesorería General de la Provincia

Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

Fondo Provincial de Puertos y Ministerio de Desarrollo Agrario

Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

Consejo de la Magistratura

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo

Defensoría del Pueblo

Ministerio de Comunicación Pública

ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires)

(Agencia de Recaudación de Buenos Aires) Autoridad del Agua y CIC (Comisión de Investigaciones Científicas)

Comisión por la Memoria, COMIREC y CORFO

Astillero Río Santiago

OPISU (Integración Social y Urbana)

Poder Legislativo

Universidades Provinciales (UPSO y Ezeiza)

Jefatura de Asesores del Gobernador e Instituto Cultural

Ministerio de Ambiente, Hábitat y Transporte

Instituto Universitario Policial Juan Vucetich

Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Jueves 4 de diciembre

Poder Judicial

Viernes 5 de diciembre

Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y Auxiliares)

(Docentes y Auxiliares) DiPrEGeP (Educación de gestión privada)

Nota importante: Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán su pago siguiendo el cronograma establecido para su respectiva jurisdicción.