Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025

La Provincia de Buenos Aires comunicó oficialmente el cronograma de pago de los haberes para los trabajadores estatales, docentes, médicos y judiciales. En medio de un contexto de negociaciones salariales y reclamos gremiales, el gobierno provincial definió las fechas en las que se depositarán los sueldos en diciembre de 2025.
¿Cuándo cobro? Fechas por organismo
A continuación, detallamos el calendario de pagos día por día para que sepas cuándo tendrás el dinero acreditado en tu cuenta:
Jueves 28 de noviembre
- Dirección de Vialidad
- OCEBA
- Instituto de la Vivienda
Lunes 1 de diciembre
- Ministerio de Seguridad
- Servicio Penitenciario
- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad
- Patronato de Liberados
- Instituto Provincial de Lotería y Casino
- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
Martes 2 de diciembre
- Ministerio de Salud
- Caja de Policía
Miércoles 3 de diciembre
Es el día con mayor cantidad de organismos habilitados para el cobro, incluyendo la administración central y diversos ministerios:
- Fiscalía de Estado, Junta Electoral y Tribunal de Cuentas
- Asesoría General de Gobierno y Secretaría General
- Coordinación General Unidad Gobernador
- Ministerio de las Mujeres y Diversidad
- Ministerio de Economía
- Contaduría y Tesorería General de la Provincia
- Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
- Fondo Provincial de Puertos y Ministerio de Desarrollo Agrario
- Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
- Consejo de la Magistratura
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Gobierno y Ministerio de Trabajo
- Defensoría del Pueblo
- Ministerio de Comunicación Pública
- ARBA (Agencia de Recaudación de Buenos Aires)
- Autoridad del Agua y CIC (Comisión de Investigaciones Científicas)
- Comisión por la Memoria, COMIREC y CORFO
- Astillero Río Santiago
- OPISU (Integración Social y Urbana)
- Poder Legislativo
- Universidades Provinciales (UPSO y Ezeiza)
- Jefatura de Asesores del Gobernador e Instituto Cultural
- Ministerio de Ambiente, Hábitat y Transporte
- Instituto Universitario Policial Juan Vucetich
- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo
Jueves 4 de diciembre
- Poder Judicial
Viernes 5 de diciembre
- Dirección General de Cultura y Educación (Docentes y Auxiliares)
- DiPrEGeP (Educación de gestión privada)
Nota importante: Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) recibirán su pago siguiendo el cronograma establecido para su respectiva jurisdicción.