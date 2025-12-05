Cronograma Estatales Bonaerenses Diciembre 2025: Aguinaldo y la disputa por el Bono Extra

Si sos trabajador del Estado en la Provincia de Buenos Aires, este mes es clave para tu bolsillo. Mientras se termina de depositar el sueldo de noviembre (hoy, 5 de diciembre, cobran los docentes y la Dirección General de Cultura y Educación), la gran duda está puesta en lo que viene: ¿Cuándo se cobra el Aguinaldo? ¿Habrá bono de fin de año como piden los gremios?

Acá te contamos la posta, con la información confirmada hasta hoy y las fechas de cobro que tenés que agendar.

Aguinaldo Diciembre 2025: ¿Cuándo se cobra?

Aunque el gobierno de Axel Kicillof todavía no publicó el decreto final en el Boletín Oficial, las fechas estimadas siguen el patrón histórico de la provincia para que la plata esté en la calle antes de las Fiestas.

Según fuentes gremiales y el esquema habitual de Tesorería, el Medio Aguinaldo (SAC) se estaría depositando en la semana del 15 al 19 de diciembre.

Fecha más probable: Entre el jueves 18 y el viernes 19 de diciembre .

Entre el . El objetivo: Que todos los estatales (Policía, Salud, Docentes y Ley 10.430) tengan el dinero acreditado antes del fin de semana previo a Navidad.

Atención Jubilados IPS: El Instituto de Previsión Social (IPS) suele pagar el aguinaldo junto con los haberes de diciembre. Esto significa que los pasivos cobrarían todo junto (Sueldo + SAC), probablemente hacia finales de mes.

La “Pelea” del Momento: Bono de Fin de Año y Paritarias

Esta es la noticia fresca de hoy, 5 de diciembre. Ayer, los gremios más fuertes de la provincia (ATE y los Judiciales de la AJB) le enviaron una nota formal al Ministerio de Trabajo exigiendo la reapertura urgente de paritarias.

¿Qué están pidiendo?

Bono de Fin de Año: Quieren un refuerzo extra (suma fija) para compensar la inflación de los últimos meses, similar a lo que se consiguió en años anteriores. Aumento al Básico: Que el cierre salarial de 2025 le gane a la inflación acumulada. Pases a Planta: Acelerar los expedientes pendientes antes del cierre del ejercicio 2025.

¿Qué dice el Gobierno? Por ahora hay silencio oficial, pero con la reciente aprobación del Presupuesto 2026 en la Legislatura, Kicillof tiene la herramienta política para negociar. Se espera una reunión clave para la próxima semana.

Calendario Estimado: Pasando en Limpio

Para que te organices, este es el cronograma proyectado para lo que queda del año y el arranque de 2026:

Concepto Fecha Estimada de Cobro Estado Sueldo Noviembre 1 al 5 de Diciembre En curso (Finaliza hoy) 2º Aguinaldo (SAC) 18 al 20 de Diciembre A confirmar oficialmente Sueldo Diciembre 2 al 6 de Enero 2026 Proyección habitual Bono Extra Sin fecha En negociación gremial

¿Cómo consultar tu recibo?

Acordate que podés ver tu liquidación digital y chequear si te depositaron correctamente los aumentos (último tramo del 5% acordado) en el portal oficial de Recibos de Haberes o a través de la plataforma Mi BA.

Mantenete atento: Apenas se confirme el monto del bono o la fecha exacta del SAC por Tesorería, vamos a actualizar esta nota.