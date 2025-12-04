Aguinaldo 2025 para Estatales Bonaerenses: Fecha de cobro y cómo calcular el monto de diciembre

Tras confirmarse el cronograma de pago de estatales bonaerenses (que se cobra en estos primeros días de diciembre), crecen las expectativas por el depósito del medio aguinaldo. Cuándo paga la Provincia y qué pasa con el bono de fin de año.

A medida que avanza el último mes del año, la pregunta recurrente en las oficinas públicas, escuelas y hospitales de la Provincia de Buenos Aires es la misma: ¿Cuándo entra el aguinaldo?

Si sos docente, médico, policía o empleado de la administración pública bonaerense, es probable que ya veas reflejado en tu cuenta el sueldo correspondiente a noviembre. Sin embargo, el Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre tiene su propia lógica y fechas, distintas a las del salario mensual habitual.

Aquí te explicamos en detalle el cronograma estimado, la diferencia entre activos y jubilados, y qué se sabe hasta hoy sobre el bono de fin de año.

Aguinaldo para estatales bonaerenses ¿Se cobra junto o separado del sueldo?

Esta es la principal confusión. Para los trabajadores activos de la Provincia, el esquema de pagos suele desdoblarse en diciembre debido a los tiempos administrativos y la Ley de Contrato de Trabajo.

Sueldo de Noviembre: Es el que se está cobrando ahora (cronograma del 1 al 5 de diciembre).

Es el que se está cobrando ahora (cronograma del 1 al 5 de diciembre). Medio Aguinaldo (SAC): Se deposita en una fecha separada , generalmente a mediados de mes.

Se deposita en una , generalmente a mediados de mes. Sueldo de Diciembre: Se cobrará recién en los primeros días hábiles de enero 2026.

El Dato: A diferencia de los activos, los jubilados y pensionados del IPS suelen cobrar el haber de diciembre y el aguinaldo todo junto en un mismo depósito antes de que termine el año (generalmente entre el 27 y el 29 de diciembre).

Fechas Clave: ¿Cuándo estaría la plata?

Si bien el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aún debe oficializar el día exacto mediante el Boletín Oficial o comunicado de Tesorería, las fechas se rigen por la Ley 27.073, que establece un límite legal.

Basándonos en el calendario 2025 y los antecedentes recientes de la gestión provincial, este es el escenario más probable para organizar tu economía:

Fecha límite legal: La ley establece que el vencimiento para el pago del SAC es el 18 de diciembre .

La ley establece que el vencimiento para el pago del SAC es el . Período de gracia: La legislación permite un atraso de hasta cuatro días hábiles, lo que podría extender el pago hasta el martes 23 de diciembre como fecha tope máxima.

Atención: Se espera que el Ministerio de Economía provincial confirme el depósito para la semana del 15 al 19 de diciembre, buscando inyectar dinero antes de las compras fuertes de Navidad.

¿Cómo calcular cuánto vas a cobrar?

Para saber cuánto te corresponde de aguinaldo, no tenés que mirar tu último sueldo de bolsillo, sino tu mejor remuneración bruta del semestre.

Buscá tus recibos: Mirá tus recibos de sueldo desde julio a diciembre de 2025. Identificá el más alto: Encontrá el mes donde tu sueldo bruto (sin descuentos) fue mayor. Tené en cuenta aumentos paritarios, horas extras y bonos remunerativos. Dividilo por dos: El aguinaldo es el 50% de esa mejor remuneración semestral.

Ejemplo: Si tu mejor sueldo bruto fue en noviembre por $1.200.000, tu aguinaldo bruto será de $600.000. A eso deberás restarle las cargas sociales (jubilación, obra social, etc.) para llegar al neto de bolsillo.

¿Qué pasa con el Bono de Fin de Año?

Mientras que a nivel nacional y en algunos municipios ya se confirmaron sumas fijas, en la Provincia de Buenos Aires la situación se mantiene en negociación.

Sin confirmación oficial (por ahora): Hasta el momento de cierre de esta nota (4 de diciembre), el gobierno de Axel Kicillof no ha emitido un decreto oficial confirmando un bono de fin de año para estatales bonaerenses en diciembre 2025.

Hasta el momento de cierre de esta nota (4 de diciembre), el gobierno de Axel Kicillof confirmando un en diciembre 2025. El reclamo gremial: Los sindicatos docentes y estatales han puesto sobre la mesa de paritarias la necesidad de un refuerzo para compensar la inflación anual, pero por ahora, la prioridad ha sido el cierre de los aumentos al básico.

Recomendación para el usuario

Si tenés Cuenta DNI, recordá que el Banco Provincia suele lanzar promociones agresivas (descuentos del 40% o reintegros especiales) justo en las fechas de cobro del aguinaldo. Es recomendable no retirar todo el efectivo apenas se deposita, sino dejar saldo en la cuenta para aprovechar estos beneficios en supermercados y carnicerías para la mesa navideña.

Mantenete atento a INFOZONA: actualizaremos la información apenas Tesorería publique el cronograma día por día.