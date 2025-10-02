Espert niega vínculos con empresario narco y afirma ser víctima de una campaña sucia

El candidato a diputado nacional José Luis Espert se pronunció por primera vez sobre las acusaciones que lo vinculan con el presunto financiamiento de su campaña presidencial de 2019 por parte de Fred Machado, un empresario actualmente detenido por narcotráfico. En una reciente entrevista televisiva, Espert negó tener vínculos con Machado y afirmó que desconocía que el avión y la camioneta blindada que utilizó durante la campaña pertenecían a este último.

Detalles sobre la causa y sus implicaciones

El economista libertario explicó que la causa, que data de 2021, involucra recortes de periódicos que, según él, constituyen una campaña de difamación. “Me hacen una campaña sucia relacionándome con la campaña de 2019. Hace cuatro años que da vueltas la causa”, expresó Espert en declaraciones al canal A24.

Espert aclaró que conoció a Machado en 2018 durante la presentación de su libro y que este le ofreció su avión para viajar a Viedma. Sin embargo, durante la campaña en 2019, los vehículos que utilizó fueron proporcionados por el partido UNITE, al que estaba afiliado en ese momento. “No sabía que eran de él”, insistió.

Reconocimientos y defensa de su accionar

Consultado sobre su relación con Machado, Espert admitió: “Fui ingenuo en 2019”. Aseguró que, en el contexto de una campaña, la cantidad de personas con las que se interactúa es abrumadora y que no podía prever las acciones futuras de sus contactos. Además, enfatizó que no controlaba los recursos utilizados en su campaña: “Los candidatos en campaña nos subimos a donde el sello partidario nos dice. Nosotros no manejamos fondos partidarios”.

Respecto a una presunta transferencia de 200 mil dólares, Espert desestimó la denuncia, catalogándola como “un papel de una supuesta contrariedad paralela de una causa que hay en Estados Unidos”.

Reacción ante las acusaciones de Grabois

Las acusaciones contra Espert fueron impulsadas por Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande y candidato a legislador nacional por el peronismo. Espert aseveró que no se prestará al “juego de Grabois” y reafirmó que toda su riqueza es justificable. “Grabois vive de sacarle guita a los pobres, yo vivo de mi laburo”, declaró.

El actual legislador también informó que no planea abandonar la campaña electoral y manifestó su confianza en el respaldo gubernamental: “Me siento más fuerte que nunca. El Presidente me ha recontra bancado junto a su equipo de Gobierno. No voy a permitir que manchen el trabajo de mi viejo de toda la vida”.