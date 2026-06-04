¿es obligatoria la vtv en la provincia tras los cambios nacionales? La drástica decisión del gobierno bonaerense

Las recientes medidas del Gobierno nacional respecto a la desregulación de los trámites automotores generaron una enorme confusión entre los propietarios de vehículos.

Ante la duda masiva sobre si sigue siendo obligatorio circular con la Verificación Técnica Vehicular, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires salieron a marcar una postura firme.

Si tenés que circular por rutas o calles bonaerenses, te contamos cuál es la normativa vigente que tenés que cumplir para evitar multas severas y la retención de tu licencia.

Buenos Aires mantiene la obligatoriedad de la VTV

El Gobierno provincial confirmó que no adherirá a ninguna desregulación ni eliminación de la VTV planteada desde el ámbito nacional.

Al tratarse de una jurisdicción con autonomía sobre sus leyes de tránsito, la normativa local exige que todo vehículo radicado en territorio bonaerense cuente con la oblea vigente.

Cualquier anuncio de flexibilización o libre circulación sin este control técnico no tiene validez dentro de los límites de la provincia.

Localidades y zonas con controles estrictos

Los operativos de control vehicular se intensificarán en los accesos clave y rutas provinciales, afectando directamente a los conductores de:

Gran Buenos Aires: Todos los cordones del Conurbano y accesos rápidos a la Capital Federal.

Todos los cordones del Conurbano y accesos rápidos a la Capital Federal. La Plata y alrededores: Casco urbano, Berisso y Ensenada, donde los controles municipales coordinan con los provinciales.

Casco urbano, Berisso y Ensenada, donde los controles municipales coordinan con los provinciales. Rutas a la Costa Atlántica: Corredor Vial Atlántico (Ruta 2, 11, 56, 63 y 74), con retenes fijos durante los fines de semana largos y temporada.

Corredor Vial Atlántico (Ruta 2, 11, 56, 63 y 74), con retenes fijos durante los fines de semana largos y temporada. Interior bonaerense: Principales rutas nacionales y provinciales que atraviesan los distritos del interior.

Multas confirmadas para los infractores

Las autoridades viales advirtieron que circular con la VTV vencida o no haber iniciado el trámite correspondiente se sancionará de acuerdo a las Unidades Fijas (UF) vigentes.

Los montos de las multas, que se calculan en base al precio del combustible, pueden alcanzar cifras millonarias para los casos de reincidencia o faltas graves.

Para evitar dolores de cabeza, recordá que los turnos deben gestionarse únicamente a través del sitio web oficial del Ministerio de Transporte de la Provincia, ya que los vencimientos se rigen estrictamente por el último número de la patente.