Entre reclamos de paciencia y proyecciones de crecimiento: las definiciones clave de Milei ante el Coloquio de IDEA

¿Cuánto tiempo llevará ver los resultados de la transformación económica y qué se necesita para lograrlo? Durante su intervención virtual frente a los principales líderes empresariales del país, Javier Milei fijó las pautas de la transición, prometió un período histórico de crecimiento y anticipó qué pasará con las reformas clave.

Crecimiento económico a largo plazo y la promesa para 2027

En el marco del tradicional Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, el Presidente expuso a distancia desde París para pedir “paciencia” a los empresarios.

El mandatario explicó que los procesos de desarrollo no son instantáneos y que la convergencia con potencias mundiales demandará entre 30 y 40 años de trabajo sistemático.

Sin embargo, enfatizó que si la ciudadanía acompaña el rumbo en las próximas urnas, el país se encamina a “los mejores cuatro años de la historia argentina” a partir de 2027.

Reducción de la inflación y proyecciones de la OCDE

En su balance de gestión, Milei remarcó como logro principal haber erradicado la inflación en un 90% en comparación con los índices acumulados de gestiones anteriores.

Respecto a la actividad económica, aseguró que Argentina registrará un ritmo de crecimiento que triplicará al de la OCDE, ubicándose entre los principales países con mayor avance según estimaciones del FMI.

El foco del plan oficial está puesto en cómo este ritmo de desaceleración de precios impactará en la recuperación salarial y la baja de la pobreza.

El futuro del cepo cambiario y la reforma previsional

Consultado sobre las restricciones financieras, ratificó que la liberalización del cepo va a ocurrir inexorablemente, aunque aclaró que se ejecutará de forma estratégica para proteger las reservas.

En cuanto al sistema jubilatorio, proyectó una reforma previsional para un eventual segundo mandato, la cual estará supeditada a la formalización progresiva del mercado laboral.

Por otro lado, descartó modificaciones estructurales en el Indec y confirmó que se mantendrá la metodología actual de medición de precios y actividad.

Respuestas sobre la Ley de Tierras y el marco institucional

Sobre la coyuntura jurídica tras el fallo de la Corte Suprema que restituyó la derogación de la Ley de Tierras, el jefe de Estado mantuvo una postura de neutralidad institucional.

Milei valoró el dictamen del máximo tribunal al señalar que “hay división de poderes y funciona”, evitando interferir en las decisiones judiciales.

Con la mirada puesta en el año electoral, concluyó que la meta inmediata es superar el próximo año fiscal para consolidar el esquema de libertad económica.