Encuesta: el 76% de los argentinos prioriza subir los salarios antes que bajar la inflación

La desaceleración de los precios ya no alcanza para calmar la inquietud económica en los hogares.

Un reciente estudio de opinión pública reveló que la urgencia por recuperar el poder adquisitivo se ubicó fuertemente por encima de la pauta antiinflacionaria.

El 76% de la población prioriza la recuperación de los ingresos

Un sondeo elaborado por el consultor Hugo Haime reflejó que el 76% de los consultados prefiere una mejora inmediata en los ingresos.

En contraposición, solo un 22% prioriza mantener la política de freno a la inflación a costa del estancamiento salarial.

Los datos posicionan a los bajos salarios como la principal preocupación cotidiana, superando a la inflación, la inseguridad y la falta de empleo.

La percepción sobre los precios y el costo de vida actual

Al consultar sobre la efectividad de las medidas oficiales, un 53% afirma que los precios no están controlados y que la plata no alcanza.

Por otro lado, un 33% reconoce que la inflación se frenó, pero advierte que los haberes siguen resultando insuficientes para cubrir los gastos.

Respecto a las expectativas hacia el próximo año, un 52% considera que la situación económica estará peor, mientras que un 34% confía en una mejora.

Niveles de aprobación de la gestión ejecutiva

El informe destaca que la evaluación sobre la gestión nacional se ha estabilizado en los últimos seis meses.

Actualmente, la aprobación del Gobierno se ubica en un 34%, mientras que la desaprobación alcanza el 63% de los encuestados.

Decepción en el electorado oficialista

El estudio también encendió luces de alarma dentro del núcleo de votantes que acompañó a la gestión en las urnas.

Un 29,7% de quienes votaron al presidente en el balotaje de 2023 se declara decepcionado y sostiene que el ajuste no está valiendo la pena.

Asimismo, entre los electores que apoyaron al oficialismo en las legislativas de 2025, el nivel de desencanto se sitúa en el 22,8%.