El gobierno celebró la inflación de septiembre: qué pasó con los precios y qué se espera con los salarios

Si estabas esperando saber cómo evolucionaron los precios el último mes, el INDEC confirmó una nueva desaceleración en el costo de vida.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró un 1,9% mensual, quebrando la barrera del 2% por primera vez en lo que va del año y marcando un descenso drástico respecto al inicio de la gestión.

La evolución del índice y el objetivo anual del Gobierno

El vocero presidencial Adrián Ravier remarcó la trayectoria descendente que experimentaron los precios en el último año:

El recorrido del IPC: Se destacó la secuencia desde el 25% en diciembre de 2023 , pasando por 12%, 8%, 4% y 2% , hasta perforar ese piso.

Se destacó la secuencia desde el , pasando por , hasta perforar ese piso. Meta de un dígito: El programa económico apunta a controlar los agregados monetarios para alcanzar una inflación anual de un solo dígito .

El programa económico apunta a controlar los agregados monetarios para alcanzar una . Trayectoria no lineal: Advirtieron que la baja puede mostrar vaivenes temporales por factores estacionales o shocks externos.

El impacto en los ingresos, la pobreza y las proyecciones económicas

Desde el Ejecutivo analizaron la relación entre el freno a los aumentos y la capacidad de compra de las familias:

Perspectiva salarial: Sostienen que con esta cifra, los incrementos nominales por encima del 2% promedio permitirán recuperar el salario real .

Sostienen que con esta cifra, los incrementos nominales por encima del . Indicadores sociales: El dato del primer semestre ubicó la pobreza en un 32% , coincidiendo con meses donde el IPC rondaba el 3,4% en marzo .

El dato del primer semestre ubicó la , coincidiendo con meses donde el IPC rondaba el . Factores externos y PBI: La guerra en Medio Oriente y las tasas en EE.UU. ajustaron la proyección de crecimiento del FMI al 2,1% para Argentina.

La polémica por las reservas de oro del Banco Central

El Gobierno también dio explicaciones oficiales sobre el manejo del metal precioso dentro del patrimonio de la entidad:

Cálculo de la ganancia: El precio del oro subió más de un 60% , lo que generó un incremento bruto de USD 3.500 millones en los activos.

El precio del oro subió más de un , lo que generó un en los activos. Costo de la cobertura: Se aplicó un seguro contra la volatilidad de USD 1.000 millones , dejando un saldo positivo neto de USD 2.500 millones .

Se aplicó un seguro contra la volatilidad de , dejando un . Participación en reservas: El oro representa el 20% de las reservas internacionales del Banco Central.

La postura oficial frente al DNU 70/23 y el Presupuesto en el Congreso

En el plano político, la Casa Rosada fijó postura ante las iniciativas de la oposición para derogar reformas clave: