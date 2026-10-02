¿en qué días conviene comprar? Las claves para pagar hasta un 30% menos en la compra del supermercado con modo

El Banco Nación y MODO renovaron sus beneficios de octubre con descuentos de hasta el 30% y un ahorro que puede superar los $100.000 acumulados.

ChangoMás: lunes con hasta $32.500 de reintegro mensual

Los días lunes se aplica un 20% de ahorro base con un tope mensual de $25.000 para compras desde $75.000 (alcanzando el tope al gastar $100.000).

Se suma un 10% extra con tarjetas Mastercard que añade hasta $7.500 de reintegro en tickets a partir de los $15.000.

COTO: martes sin tope de reintegro y descuento acumulable

Todos los martes se activa un 25% de ahorro base sin límite de reintegro y sin exigencia de una compra mínima.

Adicionalmente, quienes abonen con tarjetas Mastercard reciben un 10% adicional con un tope unificado de $7.500 al mes.

Supermercados Día: beneficios los viernes y sábados

Las compras realizadas los viernes y sábados cuentan con un 20% de ahorro con un tope mensual fijado en $20.000.

El ticket mínimo para acceder al beneficio base es de $35.000 por operación, sumando también la promoción extra de Mastercard.

La Anónima: promociones de fin de semana

Para los días viernes, sábados y domingos rige un 20% de ahorro con un tope de reintegro de $15.000 por mes.

La compra mínima exigida es de $10.000 en cada transacción, siendo necesario abonar mediante QR desde MODO o BNA+.