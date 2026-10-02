¿En qué días conviene comprar? Las claves para pagar hasta un 30% menos en la compra del supermercado con MODO

Por Denisse Helman
¿en qué días conviene comprar? Las claves para pagar hasta un 30% menos en la compra del supermercado con modo

El Banco Nación y MODO renovaron sus beneficios de octubre con descuentos de hasta el 30% y un ahorro que puede superar los $100.000 acumulados.

ChangoMás: lunes con hasta $32.500 de reintegro mensual

Los días lunes se aplica un 20% de ahorro base con un tope mensual de $25.000 para compras desde $75.000 (alcanzando el tope al gastar $100.000).

Se suma un 10% extra con tarjetas Mastercard que añade hasta $7.500 de reintegro en tickets a partir de los $15.000.

Osde pasa a monotributistas a “socio directo”: sumarán iva a tu cuota y así podés reclamar
Mirá también:

OSDE pasa a monotributistas a “socio directo”: sumarán IVA a tu cuota y así podés reclamar

COTO: martes sin tope de reintegro y descuento acumulable

Todos los martes se activa un 25% de ahorro base sin límite de reintegro y sin exigencia de una compra mínima.

Adicionalmente, quienes abonen con tarjetas Mastercard reciben un 10% adicional con un tope unificado de $7.500 al mes.

Supermercados Día: beneficios los viernes y sábados

Las compras realizadas los viernes y sábados cuentan con un 20% de ahorro con un tope mensual fijado en $20.000.

¿cómo comprar el regalo del día de la madre a precio accesible? Las promociones exclusivas en comercios y tiendas online
Mirá también:

¿Cómo comprar el regalo del Día de la Madre a precio accesible? Las promociones exclusivas en comercios y tiendas online

El ticket mínimo para acceder al beneficio base es de $35.000 por operación, sumando también la promoción extra de Mastercard.

La Anónima: promociones de fin de semana

Para los días viernes, sábados y domingos rige un 20% de ahorro con un tope de reintegro de $15.000 por mes.

¿chau al acuerdo comercial? La tajante respuesta del reino unido tras la denuncia argentina por malvinas
Mirá también:

¿Chau al acuerdo comercial? La tajante respuesta del Reino Unido tras la denuncia argentina por Malvinas

La compra mínima exigida es de $10.000 en cada transacción, siendo necesario abonar mediante QR desde MODO o BNA+.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.668 - 03 de octubre de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.