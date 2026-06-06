Empleados de comercio: la nueva escala de junio 2026 suma aumento, aguinaldo y revisión salarial

La nueva escala de empleados de comercio para junio 2026 ya marca uno de los meses más importantes del año para el sector mercantil. A la actualización salarial acordada en paritarias se suma el pago del medio aguinaldo, por lo que muchos trabajadores verán una liquidación superior a la habitual.

El acuerdo vigente para el CCT 130/75 estableció una recomposición del 5% para el trimestre abril, mayo y junio, distribuida en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. Además, continúan las sumas fijas no remunerativas por $120.000, que forman parte del total de convenio hasta este mes.

Empleados de comercio en junio 2026: cuánto cobran por categoría

Los valores de junio corresponden a trabajadores de jornada completa y representan mínimos de convenio. A esos montos se deben sumar, cuando corresponda, presentismo, antigüedad, feriados trabajados, horas extras y otros adicionales.

Categoría Sueldo junio 2026 Maestranza A $1.233.585 Maestranza B $1.236.794 Maestranza C $1.248.038 Administrativo A $1.245.631 Administrativo B $1.250.454 Administrativo C $1.255.270 Administrativo D $1.269.729 Administrativo E $1.281.775 Administrativo F $1.299.445 Cajero A $1.249.646 Cajero B $1.255.270 Cajero C $1.262.499 Vendedor A $1.249.646 Vendedor B $1.273.746 Vendedor C $1.281.775 Vendedor D $1.299.445

Qué conceptos se agregan al sueldo de comercio

El monto final no surge únicamente del básico. En junio, la liquidación debe contemplar la escala actualizada, las sumas no remunerativas y los adicionales propios de cada trabajador. Por eso, dos empleados de la misma categoría pueden cobrar distinto.

En el recibo de sueldo conviene revisar especialmente estos puntos:

El básico de convenio correspondiente a la categoría.

correspondiente a la categoría. Las sumas fijas no remunerativas por $120.000 , vigentes hasta junio.

, vigentes hasta junio. La antigüedad , calculada al 1% por cada año trabajado.

, calculada al 1% por cada año trabajado. El presentismo , previsto en el artículo 40 del CCT 130/75.

, previsto en el artículo 40 del CCT 130/75. El SAC o aguinaldo, que se liquida aparte del sueldo mensual.

Aguinaldo para empleados de comercio: cómo se calcula en junio

El aguinaldo de junio 2026 corresponde a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario. En términos generales, equivale al 50% de la mejor remuneración mensual devengada durante el semestre, aunque cada liquidación puede variar según adicionales, ausencias, horas extras o períodos trabajados.

Para empleados de comercio, el punto sensible está en revisar si la liquidación incluye correctamente los conceptos que correspondan según el acuerdo vigente. Por eso, el trabajador debe mirar no solo el monto depositado, sino también el detalle del SAC en el recibo y la base utilizada para calcularlo.

La novedad que puede mover los sueldos desde julio

Junio también es un mes clave porque marca el cierre del tramo paritario vigente. Las partes habían previsto una instancia de revisión salarial para analizar la evolución de los precios y definir si corresponde una nueva actualización para los próximos meses.

Otro dato relevante es que desde julio las sumas no remunerativas dejarían de liquidarse separadas y pasarían a integrarse al básico de convenio. Eso no necesariamente cambia el total inmediato, pero sí puede modificar la composición del recibo y tener efecto sobre aportes, adicionales y futuras liquidaciones.

En la práctica, los empleados mercantiles deben controlar que el recibo de junio incluya la escala salarial actualizada, los $120.000 no remunerativos, el presentismo, la antigüedad y el medio aguinaldo. Ante diferencias, lo recomendable es comparar la categoría real del puesto con la escala vigente y consultar con la empresa o la representación sindical correspondiente.