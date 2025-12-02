Empleados de comercio negocian un posible aumento salarial y un bono de fin de año

Denisse Helman
El aumento de diciembre para empleados de comercio: ¿cuánto cobrarán con bono incluido?

El sector de comercio vuelve a estar en el centro de atención en un momento donde miles de trabajadores siguen de cerca cualquier novedad salarial. Con un escenario económico cambiante y una cláusula de revisión que comenzó a regir en noviembre, la expectativa por definiciones oficiales crece día a día.

Qué generó la reactivación de las negociaciones

La discusión se reabrió debido a la cláusula de revisión incluida en el acuerdo firmado en junio, que obligaba a las partes a evaluar nuevamente la situación salarial en noviembre de 2025. Esa misma cláusula establece un punto clave: cualquier ajuste que se firme deberá ser no remunerativo y no acumulativo.

Entre los aspectos destacados del acuerdo previo se encuentran:

  • Compromiso de reunión, pero sin garantía de aumento.
  • Posible ajuste únicamente en carácter no remunerativo.
  • No acumulación en futuros incrementos.

Este marco estableció las bases sobre las cuales hoy se desarrolla la negociación.

Expectativas en el gremio y en las empresas

Por el momento, el escenario es de expectativa sin definiciones concretas. Ni el sindicato ni las cámaras empresariales difundieron cifras, plazos o decisiones oficiales. Las conversaciones avanzan, pero de manera reservada.

Dentro de las alternativas que se manejan, aunque sin confirmación, circulan opciones como:

  • Un bono de fin de año no remunerativo.
  • Una suma fija a cuenta de futuros aumentos.
  • Un ajuste salarial que podría impactar en noviembre o diciembre.

En el sector remarcan que, como suele ocurrir en comercio, los anuncios suelen concretarse sobre fin de mes, por lo que los próximos días serán determinantes.

Cómo deben liquidarse los sueldos de noviembre

Mientras no exista un acta firmada, la recomendación técnica para estudios contables y empleadores es mantener la liquidación con los valores vigentes, que ya contemplan el tramo de aumento del 1%.

Esto significa que:

  • No hay aumento confirmado para noviembre 2025.
  • No hay bono asegurado, aunque sí está en discusión.
  • Si se firma un acuerdo, será bajo las condiciones establecidas: no remunerativo y no acumulativo.

Qué se espera en los próximos días

El gremio de comercio y las cámaras empresarias continúan negociando en un clima intenso, impulsado por la urgencia de recomponer ingresos en un contexto inflacionario. Los trabajadores atentos, las empresas prudentes y las mesas de discusión activas conforman un escenario donde cualquier anuncio puede modificar el cierre del año laboral.

