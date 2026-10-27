Empleados de comercio: de cuánto es la suba escalonada para octubre, noviembre y diciembre

Si trabajás en el sector mercantil o tenés un negocio, es clave que revises los montos actualizados que se liquidarán en los próximos recibos de sueldo.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras del sector que fija subas y un extra monetario.
Porcentaje trimestral y cómo se liquida mes a mes
El entendimiento contempla un incremento salarial del 5,7% trimestral que se aplicará durante el último tramo del año.
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La suba se distribuye de manera escalonada en tres tramos iguales: un 1,9% en octubre, un 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.
Pago de un bono extraordinario de 50 mil pesos
Además de la recomposición porcentual, las partes pactaron la entrega de un bono de $50.000 extraordinario para todas las categorías.
Este beneficio adicional se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y $25.000 en noviembre.
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Continuidad de la suma fija del acuerdo anterior
Para dar estabilidad a los ingresos frente a la coyuntura económica, se mantendrá un concepto acordado previamente.
La suma de $120.000 alcanzada en la paritaria previa se seguirá cobrando de forma habitual durante toda la vigencia de este trimestre.
Diálogo y preservación del empleo en el sector
Desde el gremio conducido por Armando Cavalieri destacaron que la negociación busca acompañar el poder adquisitivo del trabajador.
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Asimismo, resaltaron la importancia de otorgar previsibilidad a las pymes y comercios de cercanía en un contexto de actividad complejo.