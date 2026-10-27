Empleados de comercio: de cuánto es la suba escalonada para octubre, noviembre y diciembre

Si trabajás en el sector mercantil o tenés un negocio, es clave que revises los montos actualizados que se liquidarán en los próximos recibos de sueldo.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras del sector que fija subas y un extra monetario.

Porcentaje trimestral y cómo se liquida mes a mes

El entendimiento contempla un incremento salarial del 5,7% trimestral que se aplicará durante el último tramo del año.

La suba se distribuye de manera escalonada en tres tramos iguales: un 1,9% en octubre, un 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.

Pago de un bono extraordinario de 50 mil pesos

Además de la recomposición porcentual, las partes pactaron la entrega de un bono de $50.000 extraordinario para todas las categorías.

Este beneficio adicional se abonará en dos cuotas iguales de $25.000 en octubre y $25.000 en noviembre.

Continuidad de la suma fija del acuerdo anterior

Para dar estabilidad a los ingresos frente a la coyuntura económica, se mantendrá un concepto acordado previamente.

La suma de $120.000 alcanzada en la paritaria previa se seguirá cobrando de forma habitual durante toda la vigencia de este trimestre.

Diálogo y preservación del empleo en el sector

Desde el gremio conducido por Armando Cavalieri destacaron que la negociación busca acompañar el poder adquisitivo del trabajador.

Asimismo, resaltaron la importancia de otorgar previsibilidad a las pymes y comercios de cercanía en un contexto de actividad complejo.