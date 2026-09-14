Ya es oficial: el lunes 28 muchos comercios y supermercados podrían cambiar su atención por una fecha especial

Ya es oficial: el Día del Empleado de Comercio 2026 se trasladó al lunes 28 de septiembre y eso vuelve a poner en alerta a miles de consumidores que suelen preguntarse si ese día abrirán supermercados, shoppings, negocios de cercanía y otros locales del rubro.

La respuesta corta es que no hay una orden general de cierre para todos los establecimientos. Sin embargo, eso no significa que todo vaya a funcionar con normalidad: la jornada tiene un tratamiento especial para el personal comprendido y cada comercio deberá definir cómo organizar la atención.

Ver también: qué pasa con los empleados de Comercio y el pago de la jornada especial de septiembre.

La fecha del festejo pasó del 26 al 28 de septiembre

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que las partes signatarias del CCT 130/75 acordaron trasladar la conmemoración del 26 de septiembre al lunes 28. Por eso, ese día será la referencia concreta para supermercados, tiendas y otros establecimientos alcanzados por el convenio mercantil.

La misma comunicación oficial aclara que los establecimientos no están obligados a cerrar, pero la forma de trabajo deberá acordarse conforme al régimen previsto para esa jornada especial.

Por qué muchos locales podrían atender distinto

La CAC recordó que los empleados mercantiles convencionados tendrán la opción de prestar o no servicios durante el lunes 28, con efectos similares a los de un feriado nacional. Eso hace que la operatoria real pueda variar de un comercio a otro.

En la práctica, algunos negocios podrían abrir con personal reducido, otros funcionar con atención parcial y otros directamente optar por no abrir. También pueden mantenerse operativos los locales atendidos por sus dueños o por empleados que acepten trabajar ese día.

Qué pasa si el empleado trabaja el lunes 28

La comunicación oficial indica que si se presta servicio durante esa jornada corresponde el pago de un recargo equivalente al 100%. Al mismo tiempo, no corresponde compensar luego con un franco semanal común.

Si el trabajador no presta tareas, mantiene el descanso y su remuneración mensual no se modifica. La CAC incluso remarca que no deben aplicarse descuentos ni afectarse ítems como el presentismo por esa razón.

Qué conviene hacer si pensás comprar ese día

Como no existirá un comportamiento idéntico en todos los establecimientos, lo más prudente será verificar los horarios de atención de cada cadena o local en los días previos. Esto vale especialmente para supermercados grandes, mayoristas, shoppings y comercios con fuerte movimiento a comienzo de semana.

Para quienes dependen de una compra puntual, hacerla antes del lunes 28 puede evitar sorpresas. En este tipo de fechas, las dudas no pasan por un cierre obligatorio general, sino por la posibilidad de que la atención sea distinta a la habitual.

El comunicado completo puede revisarse en la publicación oficial de la CAC. Para el consumidor, la conclusión es clara: el comercio no tiene por qué cerrar en forma masiva, pero sí puede haber cambios de horarios, menor personal o locales que decidan no atender.