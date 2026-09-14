Empleadas domésticas: cuánto cuesta registrar a una trabajadora en septiembre entre sueldo, aportes y art

Cuando se habla de la paritaria del personal de casas particulares, la mayoría mira primero el valor por hora o el salario mensual. Pero para quien emplea y quiere hacer las cosas en regla, la cuenta real no termina ahí. En septiembre también hay que contemplar aportes, contribuciones y ART, y ahí el costo total cambia bastante.

Con las nuevas escalas vigentes, registrar correctamente a una trabajadora no sólo evita problemas futuros: también permite saber con más precisión cuánto demandará cada modalidad de contratación, ya sea por pocas horas semanales o con jornada completa.

Ver también: las escalas salariales y valores por hora vigentes en septiembre.

El salario mínimo según la categoría más habitual

De acuerdo con la información oficial publicada en Argentina.gob.ar, para personal para tareas generales —una de las categorías más comunes— la remuneración mínima vigente desde agosto de 2026 es la siguiente:

Al salario de casas particulares hay que sumar aportes, contribuciones y ART para calcular el costo real.

Con retiro: $3.914,64 por hora y $480.247,85 por mes.

$3.914,64 por hora y $480.247,85 por mes. Sin retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 por mes.

Sobre esos valores, además, debe considerarse la antigüedad del 1% por año trabajado, cuando corresponda. Y a eso se suman los aportes y contribuciones que paga el empleador según la cantidad de horas semanales.

Aportes y contribuciones: cuánto agregan al costo

La misma página oficial informa que, para septiembre, los importes mensuales por aportes, contribuciones y ART se calculan en tres franjas:

Horas trabajadas por semana Importe total Menos de 12 horas $10.088,64 Desde 12 a menos de 16 $15.857,96 16 horas o más $43.082,70

Ese monto no reemplaza al salario: se suma. Por eso, para conocer el costo de tener registrada a una trabajadora, lo mejor es combinar ambas variables.

Cuánto cuesta registrar a una trabajadora según distintos esquemas

Tomando como referencia la categoría de tareas generales con retiro, estos ejemplos muestran el costo mensual aproximado:

Modalidad Salario estimado Aportes y contribuciones Costo total 10 horas por semana $169.634,40 $10.088,64 $179.723,04 14 horas por semana $237.488,16 $15.857,96 $253.346,12 Jornada completa (48 horas semanales) $480.247,85 $43.082,70 $523.330,55

Los números son aproximados y sirven como guía. Pueden variar por antigüedad, feriados trabajados, horas extras, vacaciones o aguinaldo.

Qué conviene tener en cuenta antes de liquidar

Además del salario y los aportes, septiembre puede incluir otros conceptos que no conviene pasar por alto:

Antigüedad: 1% por año trabajado.

1% por año trabajado. Horas extra , si se superó la jornada habitual.

, si se superó la jornada habitual. Feriados , si se trabajaron.

, si se trabajaron. Vacaciones o proporcional , según el momento del año y la relación laboral.

, según el momento del año y la relación laboral. Aguinaldo, cuando corresponda.

Por eso, aunque las nuevas escalas son el dato central de la paritaria, la pregunta que más se repite en la práctica es otra: cuánto cuesta tener todo en regla. En septiembre, la respuesta depende tanto del valor por hora como de la carga mensual de aportes y contribuciones.

Para evitar errores, el camino más seguro sigue siendo consultar la tabla vigente en el sitio oficial de Casas Particulares y revisar también los datos del portal de ARCA antes de emitir el recibo.