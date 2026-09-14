Empleados de comercio: cómo se calculan presentismo y antigüedad tras la última paritaria

En cada cierre paritario hay un número que se vuelve protagonista: el básico. Pero cuando llega el momento de mirar el recibo, muchos trabajadores de comercio descubren que la diferencia real suele estar en otros dos casilleros: presentismo y antigüedad. Ahí es donde una liquidación aparentemente simple puede cambiar bastante.

Después del último acuerdo difundido por FAECYS, el foco volvió a ponerse sobre los porcentajes, los bonos y las escalas por categoría. Sin embargo, para saber si el sueldo está bien liquidado en septiembre no alcanza con mirar el monto principal: también conviene revisar qué pasó con los adicionales y cómo se aplican sobre la remuneración.

Ver también: cuánto cobra un empleado de comercio en septiembre según la escala vigente.

Qué definió la última paritaria de Comercio

El acuerdo salarial informado por FAECYS en julio estableció un aumento del 5,7% trimestral y además sumó un bono de $50.000. De acuerdo con la información difundida por el propio sector mercantil, ese refuerzo se abonó en dos cuotas de $25.000, junto con los haberes de julio y agosto.

Eso significa que, al llegar septiembre, muchos empleados ya tienen incorporado el impacto del último tramo de la negociación y empiezan a mirar con más detalle otros conceptos del recibo. En especial, porque el salario final no depende solamente de la categoría de convenio, sino también de adicionales que pueden marcar una diferencia concreta.

Cómo se calcula el presentismo

En el convenio mercantil, el adicional por asistencia y puntualidad —conocido popularmente como presentismo— se calcula, de forma general, como la doceava parte de las remuneraciones del mes. Traducido a números simples, equivale aproximadamente a un 8,33%.

Para cobrarlo completo, el trabajador debe haber cumplido con las condiciones de asistencia previstas por el convenio. Por eso, cuando el recibo llega con un total más bajo de lo esperado, una de las primeras cosas a revisar es si ese concepto aparece correctamente incorporado.

Ejemplo ilustrativo Monto Remuneración base del mes $1.300.000 Presentismo aproximado (8,33%) $108.333 Total antes de otros adicionales $1.408.333

El ejemplo es orientativo y sirve sólo para mostrar la lógica del cálculo. El número real cambia según la categoría, el convenio aplicado por la empresa y otros ítems del recibo.

Antigüedad: el adicional que crece con cada año trabajado

Las escalas difundidas por FAECYS recuerdan además que la antigüedad es del 1% por cada año trabajado. Ese punto suele pasar más desapercibido que el presentismo, pero para quienes ya llevan varios años en la empresa puede representar un incremento importante.

Si un empleado tiene 10 años de antigüedad, por ejemplo, ese adicional equivale al 10% sobre las cifras que corresponda aplicar según la liquidación. Por eso dos trabajadores de la misma categoría pueden cobrar distinto aun cuando ambos hayan trabajado el mismo mes completo.

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Qué conviene revisar en el recibo de septiembre

Además del básico y de los bonos ya conocidos, septiembre es un buen momento para revisar si figuran correctamente:

La categoría de convenio que corresponde al puesto.

que corresponde al puesto. El presentismo , cuando se cumplieron las condiciones de asistencia.

, cuando se cumplieron las condiciones de asistencia. La antigüedad , calculada según los años efectivamente trabajados.

, calculada según los años efectivamente trabajados. Los adicionales particulares del puesto, si existen.

del puesto, si existen. El bono o refuerzo pactado en la última negociación, en caso de que aún deba impactar en la liquidación.

La paritaria de Comercio suele atraer la atención por los porcentajes generales, pero la diferencia fina aparece en la liquidación concreta de cada trabajador. Por eso, más allá del titular del aumento, la mejor lectura siempre está en el detalle del recibo y en la comparación con la escala oficial publicada por FAECYS.