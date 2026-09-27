Auh y tarjeta alimentar de anses: cuáles son los montos confirmados para cobro en octubre

Si tenés la Asignación Universal por Hijo y querés saber con exactitud cuánto vas a cobrar en el bolsillo durante este mes, la combinación con la Tarjeta Alimentar modifica de forma directa el monto final de acreditación. Los nuevos valores ajustados por ANSES ya se aplican en el calendario oficial de pagos.

Los valores de cobro directo para la AUH general y por Discapacidad

En octubre, la AUH general tiene un haber bruto de $156.588 por cada hijo, pero ANSES liquida directamente el 80% de mano ($125.270,40), reteniendo el 20% restante ($31.317,60).

Según la cantidad de menores en el hogar, el cobro directo de la AUH general queda configurado en $125.270,40 por 1 hijo, $250.540,80 por 2 hijos y $375.811,20 por 3 hijos.

En el caso de un hijo con discapacidad, la AUH bruta alcanza los $509.863, por lo que el pago directo de bolsillo es de $407.890,40 (con una retención mensual de $101.972,60).

Las escalas de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

El Programa Alimentar se deposita de manera automática junto a la asignación y su valor se determina por el número de menores a cargo.

Para este mes, los montos confirmados son de $72.250 para familias con 1 hijo, $113.299 para quienes tienen 2 hijos y $149.425 para grupos familiares con 3 o más hijos.

Este beneficio no requiere inscripciones previas y se acredita directamente en la misma cuenta bancaria donde se percibe la prestación.

El cálculo final de bolsillo: familias que superan los $363.000 y $646.000

Al unificar ambos beneficios, una familia con 2 hijos que cobren la AUH general percibirá $363.839,80 en total ($250.540,80 de asignaciones más $113.299 de Alimentar).

En tanto, si uno de los dos menores percibe AUH por Discapacidad, el haber mensual escalará a un total de bolsillo de $646.459,80 ($533.160,80 por ambas asignaciones sumado a los $113.299 de la tarjeta).

Para los hogares con 3 hijos bajo la AUH general, la suma acumulada con el tope de la Tarjeta Alimentar alcanza un monto mensual de $525.236,20.

La retención del 20% y el mecanismo de liquidación del acumulado

El 20% acumulado mensualmente —que para la AUH general representa $31.317,60 por hijo en octubre— se liquida de manera diferida.

Bajo la Resolución 508/2026, ANSES puede liberar este dinero acumulado en forma automática cuando cruza y verifica el cumplimiento de los controles de salud y escolaridad.

Por este motivo, el cobro mensual bancarizado debe diferenciarse del saldo anual retenido, el cual se acredita de manera independiente una vez convalidados los registros oficiales.