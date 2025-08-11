El Volkswagen Gol se consolida como el auto usado más vendido en julio de 2025

El Volkswagen Gol se reafirma como el automóvil más vendido en el mercado de usados en Argentina, según reportes recientes de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Durante el mes de julio, el popular hatchback registró unas impresionantes 10.228 transferencias, superando a competidores como la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic.

¿Cuáles son los autos usados más vendidos en julio 2025?

Las cifras de ventas en el mes de julio muestran un panorama interesante para el sector automotriz. Los vehículos más vendidos fueron:

Volkswagen Gol y Trend: 10.228 unidades Toyota Hilux: 7.068 unidades Chevrolet Corsa y Classic: 5.327 unidades Ford Ranger: 4.649 unidades Volkswagen Amarok: 4.551 unidades Ford EcoSport: 3.681 unidades Peugeot 208: 3.647 unidades Toyota Corolla: 3.542 unidades Fiat Palio: 3.430 unidades Ford Ka: 3.293 unidades

Durante julio, las ventas de autos usados experimentaron un auge notable, alcanzando un total de 179.363 unidades, lo que representa un 25,26% de aumento con respecto a junio. Sin embargo, se observó una caída del 2,34% en comparación con el mismo mes del año anterior.

¿Qué opinan los expertos del sector automotriz?

Alejandro Lamas, secretario de la CCA, subrayó que, a pesar de la leve disminución en ventas de autos usados en junio, julio se convirtió en el mejor mes del año. Explicó que “el mercado sigue traccionando con buen ritmo”, destacando la fortaleza del interior del país en contraste con el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las provincias de Formosa, Neuquén, La Rioja, Catamarca y Jujuy lideraron en crecimiento con porcentajes muy significativos.

Lamas también expresó que existe aún un amplio margen para desarrollar opciones de financiación, lo que podría ser clave para la expansión futura del sector. Finalmente, anticipó un segundo semestre estable, siempre y cuando no surjan imprevistos en el mercado.

Resumen de registros de transferencia en 2025

Mes Unidades Transferidas Crecimiento Anual Julio 179.363 -2,34% Junio 143.191 N/A Acumulado Enero-Julio 1.097.767 +18,93%

Las proyecciones para el futuro del mercado de autos usados en Argentina parecen optimistas, aunque las fluctuaciones implican una vigilancia constante.