El último adiós al indio solari podría ser en un polideportivo de villa domínico

Gran parte de la sociedad atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de Carlos ‘Indio’ Solari, una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional. Mientras miles de fanáticos continúan expresando su dolor en distintos puntos del país, este sábado será una jornada clave para definir el lugar y el horario del velatorio público que permitirá darle el último adiós al artista.

La familia del músico confirmó que la despedida masiva se realizará el domingo 7 de junio, aunque todavía resta resolver dónde se llevará a cabo el homenaje.

No obstante trascendió que el velatorio sería en el Polideportivo Gatica de la localidad de Villa Domínico en el partido de Avellaneda

Según explicaron desde el entorno del artista, la decisión de postergar el anuncio busca garantizar la organización de un evento acorde a la enorme convocatoria que se espera desde distintos puntos de la Argentina.

Las autoridades analizan especialmente las cuestiones vinculadas a la seguridad, la logística y la capacidad para recibir a decenas de miles de seguidores que desean participar de la despedida de quien marcó a varias generaciones con su música y su obra artística.

La expectativa ahora está puesta en el anuncio oficial que se realizará durante este sábado.