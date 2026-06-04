El truco digital que pocos conocen: el paso a paso para capacitarse sin costo con una de las empresas más grandes del mundo

Por Denisse Helman
El truco digital que pocos conocen: el paso a paso para capacitarse sin costo con una de las empresas más grandes del mundo

La compañía multinacional Google confirmó el lanzamiento de un programa histórico que distribuirá 10.000 becas 100% gratuitas en el país. El plan está enfocado en capacitar a personas desde nivel inicial en Inteligencia Artificial (IA) y otras habilidades digitales con altísima demanda en el mercado de trabajo.

La oferta educativa se dictará a través de los Certificados de Carrera de Google mediante la plataforma Coursera. Quienes resulten seleccionados podrán administrar sus propios horarios de cursada de forma online y remota.

Google entregará 10 mil becas en argentina: ¿cómo anotarse para estudiar gratis inteligencia artificial?
Mirá también:

Google entregará 10 mil becas en Argentina: ¿cómo anotarse para estudiar gratis Inteligencia Artificial?

Qué se puede estudiar gratis y de qué trata el programa

Las capacitaciones están estructuradas para personas que no cuentan con conocimientos previos en programación o informática. Las especialidades disponibles abarcan diferentes ramas técnicas clave:

  • Fundamentos de Inteligencia Artificial: Herramientas de IA generativa aplicadas a la automatización de tareas y optimización del trabajo diario.
  • Ciberseguridad: Estrategias avanzadas para la protección de redes y datos contra amenazas informáticas en entornos corporativos.
  • Análisis de Datos: Procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información comercial para la toma de decisiones corporativas.
  • Soporte de TI y Gestión de Proyectos: Coordinación de infraestructuras técnicas y metodologías ágiles para liderar equipos de trabajo.

Cuáles son los requisitos para acceder en Argentina

La asignación de las becas se gestionará mediante la Fundación Compromiso a través de su red educativa Potrero Digital. Para postularse de manera virtual es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

  • Tener más de 13 años y registrar una residencia estable en el territorio de la República Argentina.
  • Disponer de un dispositivo informático con acceso a internet para llevar adelante las clases asincrónicas.
  • Declarar la existencia de una barrera económica que impida costear un trayecto educativo arancelado de estas características.

Cómo completar el proceso de inscripción paso a paso

Para formar parte del proceso de selección y postularse al cupo gratuito, los interesados deben seguir una serie de pasos muy breves:

Empleados de comercio: la nueva escala de junio 2026 suma aumento, aguinaldo y revisión salarial
Mirá también:

Empleados de comercio: la nueva escala de junio 2026 suma aumento, aguinaldo y revisión salarial
  • Ingresar a la plataforma oficial web de Crecé con Google en su apartado específico de certificados.
  • Completar el formulario de solicitud con los datos personales, situación laboral y el trayecto específico que se desea cursar.
  • Esperar la confirmación y el proceso de asignación de la beca vía correo electrónico por parte de las entidades aliadas.

Los datos estadísticos del programa en el país demuestran que el 70% de los graduados consiguió un nuevo empleo, una mejora salarial o un ascenso laboral formal dentro de los primeros seis meses posteriores a finalizar la cursada. Esto transforma a la propuesta en una alternativa sumamente codiciada para reconvertir el perfil profesional.

ETIQUETAS
Compartir este artículo

Más leídas hoy

Copyright © 2013-2026 INFOZONA. Registro DNDA: 72022808 - Editor responsable: Pablo J. Rodriguez - Edición Nº 4.549 - 06 de junio de 2026 - Afiliado a ADEPA - Calle 41 Nº 990 - La Plata - Correo: [email protected] - Todos los derechos reservados.