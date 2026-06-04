El truco digital que pocos conocen: el paso a paso para capacitarse sin costo con una de las empresas más grandes del mundo

La compañía multinacional Google confirmó el lanzamiento de un programa histórico que distribuirá 10.000 becas 100% gratuitas en el país. El plan está enfocado en capacitar a personas desde nivel inicial en Inteligencia Artificial (IA) y otras habilidades digitales con altísima demanda en el mercado de trabajo.

La oferta educativa se dictará a través de los Certificados de Carrera de Google mediante la plataforma Coursera. Quienes resulten seleccionados podrán administrar sus propios horarios de cursada de forma online y remota.

Qué se puede estudiar gratis y de qué trata el programa

Las capacitaciones están estructuradas para personas que no cuentan con conocimientos previos en programación o informática. Las especialidades disponibles abarcan diferentes ramas técnicas clave:

Fundamentos de Inteligencia Artificial: Herramientas de IA generativa aplicadas a la automatización de tareas y optimización del trabajo diario.

Herramientas de IA generativa aplicadas a la automatización de tareas y optimización del trabajo diario. Ciberseguridad: Estrategias avanzadas para la protección de redes y datos contra amenazas informáticas en entornos corporativos.

Estrategias avanzadas para la protección de redes y datos contra amenazas informáticas en entornos corporativos. Análisis de Datos: Procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información comercial para la toma de decisiones corporativas.

Procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información comercial para la toma de decisiones corporativas. Soporte de TI y Gestión de Proyectos: Coordinación de infraestructuras técnicas y metodologías ágiles para liderar equipos de trabajo.

Cuáles son los requisitos para acceder en Argentina

La asignación de las becas se gestionará mediante la Fundación Compromiso a través de su red educativa Potrero Digital. Para postularse de manera virtual es indispensable cumplir con los siguientes puntos:

Tener más de 13 años y registrar una residencia estable en el territorio de la República Argentina .

. Disponer de un dispositivo informático con acceso a internet para llevar adelante las clases asincrónicas.

Declarar la existencia de una barrera económica que impida costear un trayecto educativo arancelado de estas características.

Cómo completar el proceso de inscripción paso a paso

Para formar parte del proceso de selección y postularse al cupo gratuito, los interesados deben seguir una serie de pasos muy breves:

Ingresar a la plataforma oficial web de Crecé con Google en su apartado específico de certificados.

en su apartado específico de certificados. Completar el formulario de solicitud con los datos personales, situación laboral y el trayecto específico que se desea cursar.

Esperar la confirmación y el proceso de asignación de la beca vía correo electrónico por parte de las entidades aliadas.

Los datos estadísticos del programa en el país demuestran que el 70% de los graduados consiguió un nuevo empleo, una mejora salarial o un ascenso laboral formal dentro de los primeros seis meses posteriores a finalizar la cursada. Esto transforma a la propuesta en una alternativa sumamente codiciada para reconvertir el perfil profesional.