El truco digital que pocos conocen: el paso a paso para capacitarse sin costo con una de las empresas más grandes del mundo

La compañía multinacional Google confirmó el lanzamiento de un programa histórico que distribuirá 10.000 becas 100% gratuitas en el país. El plan está enfocado en capacitar a personas desde nivel inicial en Inteligencia Artificial (IA) y otras habilidades digitales con altísima demanda en el mercado de trabajo.
La oferta educativa se dictará a través de los Certificados de Carrera de Google mediante la plataforma Coursera. Quienes resulten seleccionados podrán administrar sus propios horarios de cursada de forma online y remota.
Google entregará 10 mil becas en Argentina: ¿cómo anotarse para estudiar gratis Inteligencia Artificial?
Qué se puede estudiar gratis y de qué trata el programa
Las capacitaciones están estructuradas para personas que no cuentan con conocimientos previos en programación o informática. Las especialidades disponibles abarcan diferentes ramas técnicas clave:
- Fundamentos de Inteligencia Artificial: Herramientas de IA generativa aplicadas a la automatización de tareas y optimización del trabajo diario.
- Ciberseguridad: Estrategias avanzadas para la protección de redes y datos contra amenazas informáticas en entornos corporativos.
- Análisis de Datos: Procesamiento e interpretación de grandes volúmenes de información comercial para la toma de decisiones corporativas.
- Soporte de TI y Gestión de Proyectos: Coordinación de infraestructuras técnicas y metodologías ágiles para liderar equipos de trabajo.
Cuáles son los requisitos para acceder en Argentina
La asignación de las becas se gestionará mediante la Fundación Compromiso a través de su red educativa Potrero Digital. Para postularse de manera virtual es indispensable cumplir con los siguientes puntos:
- Tener más de 13 años y registrar una residencia estable en el territorio de la República Argentina.
- Disponer de un dispositivo informático con acceso a internet para llevar adelante las clases asincrónicas.
- Declarar la existencia de una barrera económica que impida costear un trayecto educativo arancelado de estas características.
Cómo completar el proceso de inscripción paso a paso
Para formar parte del proceso de selección y postularse al cupo gratuito, los interesados deben seguir una serie de pasos muy breves:
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- Ingresar a la plataforma oficial web de Crecé con Google en su apartado específico de certificados.
- Completar el formulario de solicitud con los datos personales, situación laboral y el trayecto específico que se desea cursar.
- Esperar la confirmación y el proceso de asignación de la beca vía correo electrónico por parte de las entidades aliadas.
Los datos estadísticos del programa en el país demuestran que el 70% de los graduados consiguió un nuevo empleo, una mejora salarial o un ascenso laboral formal dentro de los primeros seis meses posteriores a finalizar la cursada. Esto transforma a la propuesta en una alternativa sumamente codiciada para reconvertir el perfil profesional.