El invierno empieza a aflojar en la provincia: suben las temperaturas y se vienen tardes primaverales

El invierno comienza a mostrar señales de retirada en la provincia de Buenos Aires.

Este miércoles 16 de septiembre tendrá todavía un comienzo frío en buena parte del territorio bonaerense, pero durante la tarde las temperaturas iniciarán una recuperación que será mucho más marcada en los próximos días. La primavera está cada vez más cerca y el cambio empezará a sentirse.

La jornada de este miércoles se presentará mayormente estable, con cielos despejados o parcialmente nublados y sin precipitaciones importantes en gran parte de la Provincia. Las primeras horas serán frías, especialmente en localidades del interior, aunque la presencia del sol permitirá que el ambiente se torne bastante más agradable durante la tarde.

Pero el verdadero cambio llegará desde el jueves 17. El viento comenzará a aportar aire más templado desde el norte y noreste, provocando un ascenso considerable de las temperaturas en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires.

Las tardes serán cada vez más cálidas y en sectores del oeste y noroeste bonaerense las máximas podrían acercarse a los 27 o 28 grados, valores muy diferentes de los registrados durante las últimas jornadas. En el centro y este provincial el aumento también será perceptible, aunque con registros algo más moderados.

El viernes continuará la tendencia ascendente, con mañanas frescas pero tardes templadas a cálidas. Podría registrarse un aumento de la nubosidad en algunos sectores, mientras que sobre el sudoeste bonaerense también habrá que prestar atención a la intensidad del viento.

De esta manera, el fin de semana podría presentar características plenamente primaverales en buena parte de la Provincia. Las temperaturas más elevadas volverían a concentrarse sobre el interior, donde algunas localidades podrían aproximarse nuevamente a los 28 grados.

Será un cambio importante después de varias jornadas en las que el frío tuvo un marcado protagonismo. Los abrigos seguirán siendo necesarios durante las primeras horas del día, pero probablemente comiencen a sobrar durante las tardes.

De todos modos, todavía no hay que despedirse definitivamente del frío. Septiembre es un mes de transición y las variaciones térmicas pueden ser importantes. Los pronósticos muestran posibles modificaciones de las condiciones hacia el tramo final del fin de semana y comienzos de la próxima, por lo que habrá que seguir las próximas actualizaciones.

Así, mientras el invierno transita su recta final, la provincia de Buenos Aires comenzará a experimentar durante los próximos días un escenario muy diferente: mañanas todavía frescas, mucho sol y tardes cada vez más cálidas.

La primavera todavía no llegó oficialmente, pero en buena parte del territorio bonaerense comenzará a sentirse antes de tiempo.