El IPS confirmó los días de cobro de junio: enterate cuándo impacta el dinero en tu cuenta

Si sos beneficiario del Instituto de Previsión Social y estás esperando saber el día exacto en que vas a tener depositado tu sueldo y el medio aguinaldo, se terminó la incertidumbre. El organismo previsional oficializó el calendario de pagos definitivo para este mes.

La distribución de los fondos se realizará de manera unificada durante las últimas dos jornadas hábiles del mes para garantizar que todos los beneficiarios tengan el dinero acreditado en sus cuentas bancarias.

El calendario oficial para pensiones no contributivas

Los primeros en percibir sus haberes serán quienes cobren pensiones no contributivas y aquellos beneficiarios con documentos terminados en los primeros números del esquema.

La fecha confirmada para este grupo de jubilados y pensionados del IPS es el próximo lunes 29 de junio, jornada en la que se liquidarán tanto los haberes mensuales como la cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Fechas de cobro para el resto de los beneficiarios

El resto de los jubilados de la provincia que perciben haberes contributivos tendrá que esperar hasta el último día hábil para ver reflejado el movimiento en su cuenta.

El cronograma estipula que los documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 tendrán habilitado el cobro completo el martes 30 de junio, cerrando así el esquema dispuesto para este mes.

Qué montos se liquidan con los haberes de junio

Durante este mes, los beneficiarios percibirán de forma unificada el haber previsional correspondiente a junio junto con el medio aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual percibida.

Además, los montos incluirán los incrementos decretados por movilidad, impactando de forma directa en el bolsillo de los sectores que perciben los haberes mínimos y las pensiones sociales.

Vencimiento y plazo límite para el cobro

Para aquellos beneficiarios que optan por retirar sus fondos directamente por ventanilla en las sucursales bancarias habilitadas, es clave tener en cuenta el plazo de caducidad.

El IPS informó que el plazo máximo para presentarse a cobrar los haberes de este período de junio vencerá de forma definitiva el próximo jueves 30 de julio.