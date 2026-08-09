PAMI digital: todos los trámites, recetas y turnos que jubilados pueden resolver online sin ir a una agencia

Si sos afiliado de PAMI o tenés un familiar jubilado y estás cansado de las esperas en las agencias, hay una solución tecnológica diseñada para facilitarte la vida.

La plataforma Mi PAMI te permite gestionar los trámites más comunes, consultar información médica y seguir expedientes directamente desde tu celular o computadora, sin moverte de tu casa.

Qué gestiones y consultas médicas podés resolver desde Mi PAMI

Esta herramienta de autogestión centraliza los servicios clave para el cuidado de la salud de los jubilados, agilizando el acceso a las prestaciones.

A través de la aplicación, los usuarios pueden visualizar y consultar las recetas electrónicas cargadas por sus médicos, eliminando la necesidad de papel. También es posible revisar las órdenes médicas vigentes y acceder a los datos útiles para emergencias.

Cómo funciona el sistema online para trámites y seguimiento de expedientes

La plataforma está pensada para ser intuitiva y accesible desde dispositivos móviles y computadoras, incluyendo un buscador unificado.

Una función fundamental es el seguimiento en tiempo real de los expedientes. Además, si por alguna razón la gestión requiere presencialidad, el sistema permite solicitar turnos con antelación.

Acceso fácil a la cartilla médica y la credencial digital

La búsqueda de profesionales y centros de salud se simplifica enormemente a través de la versión digital del PAMI.

La cartilla médica digital permite filtrar por especialidad, nombre o ubicación, centralizando toda la red de atención. Asimismo, los afiliados cuentan con su credencial siempre disponible en formato digital desde la aplicación, o pueden descargar una versión provisoria para imprimir.

Paso a paso: cómo registrarse por única vez en Mi PAMI

Para comenzar a utilizar estos beneficios, los afiliados deben completar un registro único y sencillo en el portal.

Los requisitos necesarios para la creación de la cuenta son: contar con el DNI físico, tener a mano el número de trámite del DNI tarjeta (de 11 dígitos), informar el sexo tal como figura en el documento y completar el CUIL.