Camionero alcoholizado: lo pararon para un control y no tenía ni licencia de conducir

Un insólito episodio se registró en las últimas horas en la provincia de Buenos Aires, donde agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) interceptaron a un camionero que circulaba alcoholizado y prácticamente sin ninguna de la documentación obligatoria para transitar.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 5, a la altura de Suipacha, cuando los agentes detuvieron la marcha del transporte de cargas durante un operativo de control. El conductor, un hombre de 45 años que había partido desde Mercedes y se dirigía hacia Junín, fue sometido al correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,10 gramos de alcohol por litro de sangre.

Si bien la cifra puede parecer baja, en la provincia de Buenos Aires rige la normativa de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier registro superior a cero constituye una infracción.

Pero la situación se agravó cuando los inspectores solicitaron la documentación necesaria para circular: comprobaron que el camionero no tenía licencia de conducir, tampoco contaba con seguro obligatorio ni con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y además el vehículo carecía de la patente delantera.

Frente a las preguntas de los agentes por semejante cantidad de irregularidades, el hombre respondió con una llamativa expresión: “¿Qué querés que haga?”. Ante este panorama, la ANSV dispuso la retención del camión y el conductor no pudo continuar el viaje, por lo que debió retirarse del lugar por sus propios medios.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, la acumulación de infracciones podría representar multas por más de $5 millones.