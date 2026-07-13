El Gobierno postergó el debate para eliminar la Zona Fría

El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento del proyecto que propone eliminar el régimen de Zona Fría, por lo que la iniciativa no será debatida en el Senado durante julio ni agosto. La decisión responde a la falta de los votos necesarios para su aprobación y al impacto político que tendría avanzar con la medida en medio de las bajas temperaturas que afectan a gran parte del país.

Según trascendió, el oficialismo aún no logró reunir el respaldo suficiente entre los bloques dialoguistas y algunos de sus aliados, quienes expresaron reparos sobre la conveniencia de modificar un beneficio que reduce el costo de las tarifas de gas para millones de usuarios durante la temporada invernal.

La fuerte ola polar registrada en las últimas semanas cambió el escenario político, ya que impulsar la eliminación del régimen en pleno invierno podría generar un fuerte rechazo social debido al incremento del consumo de gas para calefacción.

En este contexto, la Casa Rosada optó por postergar el debate y evitar que el proyecto llegue al recinto durante los meses de mayor demanda energética, mientras continúa buscando consensos en la Cámara alta.

La decisión representa además un revés para la estrategia legislativa del oficialismo, que no consiguió reunir el apoyo necesario para avanzar con una reforma que encuentra resistencia tanto en la oposición como entre legisladores de provincias donde el beneficio de Zona Fría tiene un impacto significativo, entre ellas la provincia de Buenos Aires.

Desde distintos sectores de la oposición y dirigentes bonaerenses continúan manifestando su rechazo a la iniciativa, al considerar que la eliminación del régimen implicaría un fuerte aumento en las facturas de gas para millones de hogares alcanzados por el beneficio