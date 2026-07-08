Comienza la restricción para camiones por el fin de semana largo

Con motivo del inicio del fin de semana largo por el Día de la Independencia, este miércoles comenzará a regir la restricción para la circulación de camiones de más de siete toneladas de porte bruto en las principales rutas turísticas de la provincia de Buenos Aires, una medida destinada a mejorar la seguridad vial y facilitar el desplazamiento de miles de viajeros.

La disposición alcanza a la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63, 74 y 88, corredores que registran un importante incremento del tránsito durante los feriados largos.

Cronograma de restricciones

La medida se aplicará de acuerdo con el siguiente esquema:

Miércoles 8 de julio: de 18:00 a 23:59 , en sentido hacia la Costa Atlántica (salida del Área Metropolitana de Buenos Aires).

de , en sentido hacia la Costa Atlántica (salida del Área Metropolitana de Buenos Aires). Jueves 9 de julio: de 6:00 a 14:00 , también en sentido hacia los destinos turísticos.

de , también en sentido hacia los destinos turísticos. Domingo 12 de julio: de 14:00 a 23:59, en sentido de regreso hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La restricción forma parte del operativo especial dispuesto para el feriado por el Día de la Independencia, que este año se combina con el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos, generando un fin de semana extra largo para una gran cantidad de argentinos.

Excepciones

La normativa mantiene las excepciones habituales para determinados vehículos afectados a actividades esenciales, entre ellos los que transportan combustibles, alimentos perecederos, medicamentos, residuos, animales vivos y otros servicios considerados indispensables para garantizar el abastecimiento y la continuidad de actividades estratégicas.

Desde las autoridades provinciales recomendaron a quienes tengan previsto viajar respetar las velocidades máximas, utilizar el cinturón de seguridad en todo momento, evitar maniobras riesgosas y consultar el estado de las rutas antes de emprender el viaje. El objetivo de la restricción es reducir la congestión y minimizar el riesgo de siniestros viales en uno de los fines de semana con mayor movimiento turístico del año.