Otro miércoles poco primaveral: Fresco, nubes y lluvias en la Provincia de Buenos Aires

Octubre comienza a transitar sus últimos diez días, pero la primavera todavía no logra instalarse plenamente en la provincia de Buenos Aires.

Después de algunas jornadas con momentos de sol y temperaturas algo más agradables, este miércoles 21 de octubre se presenta con abundante nubosidad, lluvias en distintos sectores del territorio bonaerense y condiciones meteorológicas que continuarán cambiantes durante el resto de la semana.

De acuerdo con los pronósticos actualizados, el tiempo volverá a mostrar importantes diferencias entre las distintas regiones de la Provincia, aunque el denominador común será la persistencia de temperaturas moderadas, mañanas frescas y una atmósfera inestable que podría extenderse hasta el próximo fin de semana.

🌧️ Miércoles 21: nubes, lluvias y viento en el territorio bonaerense

Este miércoles comenzó con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas en buena parte de la Provincia. En el centro y sur bonaerense se prevén precipitaciones de variada intensidad, acompañadas por viento y algunos mejoramientos temporarios.

En sectores del interior, especialmente hacia el centro, sudoeste y sur provincial, las condiciones serán más inestables, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas. En determinadas zonas, las probabilidades de precipitaciones podrían alcanzar valores de entre el 40% y el 70%.

Las temperaturas máximas presentarán diferencias regionales, con registros cercanos a los 15 y 18 grados en los sectores más frescos, mientras que otras áreas podrían alcanzar los 20 o 21 grados.

Sobre la franja costera bonaerense, el viento del este y noreste contribuirá a mantener un ambiente húmedo, con abundante nubosidad y temperaturas relativamente bajas para esta época del año.

No obstante, las lluvias no serán generalizadas ni continuas en toda la Provincia. Algunas localidades podrían atravesar varias horas sin precipitaciones e incluso registrar momentos de sol.

☁️ Jueves 22: seguirá la inestabilidad y podrían registrarse nuevas lluvias

Para el jueves 22 de octubre se anticipa otra jornada con abundante nubosidad y temperaturas moderadas. Si bien algunas regiones experimentarán mejoramientos temporarios, persistirá la posibilidad de lluvias y chaparrones aislados.

En distintos sectores bonaerenses, las temperaturas mínimas se ubicarán aproximadamente entre los 11 y 15 grados, mientras que las máximas rondarán los 18 a 21 grados, dependiendo de la región.

Hacia la tarde y la noche podría producirse un nuevo incremento de la inestabilidad, por lo que no se descartan precipitaciones en localidades donde durante la mañana el tiempo se haya mantenido estable.

🌦️ Viernes 23: octubre sigue mostrando su cara más cambiante

El viernes 23 continuará con condiciones variables y posibilidad de precipitaciones dispersas. La nubosidad seguirá siendo protagonista, aunque también podrían producirse mejoramientos parciales.

Las temperaturas máximas se mantendrían en torno de los 18 a 22 grados en diferentes sectores provinciales, sin que se espere un aumento sostenido del calor.

La combinación de humedad, viento y escasa presencia del sol podría mantener una sensación térmica inferior a la esperada para una jornada de primavera.

🌧️ Sábado 24: el fin de semana comenzaría con tiempo fresco y probables chaparrones

Las perspectivas para el sábado 24 indican que la inestabilidad podría continuar en buena parte del territorio bonaerense, con cielo entre parcialmente nublado y cubierto, además de posibles lluvias intermitentes.

El ingreso de aire más fresco favorecería un descenso de las temperaturas, con máximas que en numerosos sectores podrían ubicarse entre los 16 y 19 grados.

También se prevén períodos de viento que podrían acentuar la sensación de frío, especialmente en las zonas abiertas del interior provincial y en las localidades cercanas a la costa atlántica.

🌤️ Domingo 25: se espera una mejora gradual, pero con temperaturas bajas

Para el domingo 25 de octubre se proyecta una tendencia hacia la mejoría de las condiciones meteorológicas, aunque durante las primeras horas todavía podrían registrarse algunas precipitaciones aisladas.

El cielo permanecería mayormente nublado en distintos puntos de la Provincia, con posibilidades de aperturas parciales hacia la tarde.

Las temperaturas continuarían frescas, con máximas cercanas a los 16 o 18 grados en numerosos sectores y mínimas que podrían descender hasta valores de entre 7 y 12 grados en algunas áreas del interior.