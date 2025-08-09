Dolores sorteó 400 terrenos del programa Mi Hogar y abre oportunidades para más familias

El Municipio de Dolores llevó a cabo el primer sorteo del Programa Mi Hogar, en el cual se adjudicaron 400 terrenos a familias de la localidad. Este programa permite que los beneficiarios puedan abonar los lotes en un plazo de 36 cuotas iguales y en pesos. Durante el sorteo, se aseguró un cupo para personas con discapacidad, lo que refuerza el compromiso de inclusión social.

El evento de sorteo y su supervisión

El sorteo se realizó en el Polideportivo Municipal, implementando un sistema informático aleatorio que garantizó la transparencia y la equidad en la asignación de terrenos. Un escribano público supervisó el proceso para asegurar que todo se desarrollara de acuerdo a las normativas vigentes. Las familias participantes pudieron consultar los resultados en tiempo real a través de una pantalla dispuesta en el lugar, utilizando su número de expediente, apellido y nombre.

El Intendente Juan Pablo García manifestó: “Hoy no es un día más: hoy estamos sorteando 400 terrenos del programa Mi Hogar, 400 oportunidades reales para que vecinos de nuestra ciudad puedan dar ese primer paso fundamental hacia la casa propia.”

Compromiso con la transparencia y la inclusión

Durante su intervención, el Intendente destacó la importancia de la equidad en este proceso. “Esto que estamos haciendo hoy es fruto del trabajo, la planificación y, sobre todo, de una decisión política: poner fin a los acomodos y al amiguismo en las entregas de terrenos.” García enfatizó que, aunque se comienza con lo urgente, no se debe dejar de planificar lo importante.

Este primer sorteo se suma a otras iniciativas emprendidas por el Área de Hábitat municipal, que buscan brindar igualdad de oportunidades a los ciudadanos y abordar la problemática habitacional que afecta a la ciudad.

Análisis del impacto del Programa Mi Hogar

El Programa Mi Hogar se establece como una de las estrategias clave para mejorar el acceso a la vivienda en Dolores. Con la adjudicación de estos terrenos, se espera no solo brindar un techo a las familias adjudicatarias, sino también fomentar el desarrollo de la comunidad local.

El Municipio continúa trabajando en acciones que promueven el acceso equitativo a recursos básicos y atención a sectores vulnerables, intensificando esfuerzos para hacer frente a la crisis habitacional que enfrenta la región. La implementación de este programa, junto con la transparencia en el sorteo, marca un hito en la política de planificación urbana del municipio.