Dólares a cambio de ciudadanía: el ambicioso plan que la casa rosada copiaría de europa y que divide opiniones

Si te preguntabas cuáles son las próximas medidas del Gobierno para conseguir los dólares que la economía necesita, la respuesta llega a través de una llamativa propuesta internacional.

Una filtración en la prensa extranjera reveló el drástico cambio normativo que se evalúa a puertas cerradas para otorgar la ciudadanía de manera acelerada.

Qué es el “pasaporte dorado” que analiza el Gobierno

El Gobierno nacional analiza implementar un programa de “pasaportes dorados” destinado a ciudadanos extranjeros, según reveló un informe del prestigioso medio británico Financial Times.

Esta iniciativa consiste en otorgar la residencia legal o la ciudadanía argentina exprés a personas de otros países sin la necesidad de cumplir con los plazos tradicionales de arraigo.

El mecanismo busca replicar modelos similares utilizados en diversas naciones del mundo para captar capitales frescos de manera directa.

El millonario requisito de inversión mínima

Para acceder a este beneficio extraordinario, los interesados deberán realizar un desembolso económico significativo en sectores clave de la economía local.

Aunque las autoridades argentinas aún no fijaron el esquema definitivo, el reporte internacional señala que la inversión mínima requerida rondaría los 500.000 dólares.

Los fondos líquidos declarados se canalizarían a través de proyectos productivos, desarrollos inmobiliarios o la compra de títulos públicos locales.

El RIGI y la conexión con el blanqueo

La medida formaría parte de una segunda etapa de reformas económicas destinadas a profundizar la apertura de capitales y complementar herramientas vigentes.

Desde el entorno oficial consideran que este beneficio potenciará los resultados del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en el Congreso.

Asimismo, se alinea con la estrategia de seducción hacia grandes patrimonios iniciada con las recientes medidas de regularización de activos y blanqueo de capitales.

Los antecedentes mundiales y la polémica

Este tipo de programas, formalmente conocidos como “Residencia por Inversión”, ya fueron implementados en su momento por países europeos como España, Portugal y Grecia.

Sin embargo, la iniciativa genera un fuerte debate debido a las advertencias de organismos internacionales sobre posibles riesgos de lavado de dinero o evasión fiscal.

La Casa Rosada evalúa los detalles de la letra chica regulatoria para evitar cuestionamientos legales antes de realizar un anuncio de manera formal.