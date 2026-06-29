Doble depósito confirmado para empleados públicos: las fechas clave de pago y el dato que desató el enojo de los gremios

La duda que desvelaba a miles de empleados públicos finalmente tiene respuesta oficial, aunque llegó acompañada de un fuerte clima de debate. Si trabajás en la administración pública bonaerense, ya podés verificar el día exacto en que verás reflejado tu dinero, en medio de un escenario donde la falta de propuestas salariales genera preocupación.

El Poder Ejecutivo formalizó cómo se articulará el desembolso conjunto de los haberes mensuales y la primera mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC), una medida clave para llevar previsibilidad a los hogares en este contexto económico.

El calendario oficial del depósito doble

Los pagos se habilitarán de manera escalonada a partir del martes 30 de junio y se extenderán hasta el martes 7 de julio, distribuidos según cada sector de la administración.

Los primeros en percibir la totalidad de los fondos serán el personal de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda. En las jornadas siguientes continuará para el resto de los ministerios y los agentes de seguridad.

Por su parte, los docentes y el personal de la educación general verán depositados sus haberes en el cierre del cronograma, estipulado para el 7 de julio.

La encrucijada de las paritarias trabadas

A pesar de la confirmación de las fechas, las paritarias cerraron su última etapa sin una oferta concreta de aumento por parte del gobierno, lo que despertó el malestar de los gremios mayoritarios como ATE.

Las autoridades ministeriales argumentaron que la caída en la coparticipación y el recorte de transferencias nacionales dificultan la presentación de un porcentaje superior en este momento del año.

Desde la perspectiva sindical consideran indispensable avanzar de inmediato en una recomposición real, debido a que los salarios perdieron terreno frente al aumento constante del costo de vida.

La pérdida frente a la inflación en números

El descontento de los representantes de los trabajadores se respalda en la brecha visible entre los incrementos otorgados y el índice de precios al consumidor.

Durante lo que va de este período, los sueldos acumulan una suba nominal del 9%, quedando por detrás de una inflación registrada que ya alcanzó el 12%.

Esta diferencia de tres puntos porcentuales se traduce de forma directa en una disminución del poder adquisitivo para el sector estatal, motorizando el pedido de una suba de dos dígitos.

Alivio financiero y suba de asignaciones

Para amortiguar el impacto, la gestión provincial anunció que en julio se aplicará una actualización del 30% en los montos de las asignaciones familiares.

Además, junto con el Banco Provincia, se implementará un esquema especial para refinanciar deudas de tarjetas de crédito con tasas anuales subsidiadas de entre el 31% y el 39% según los ingresos del usuario.

Este beneficio estará disponible para aquellos empleados cuyos ingresos familiares totales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos.