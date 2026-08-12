¿buscás un 0km? Lanzan créditos de hasta $20 millones con cuotas a tasa preferencial y sin prenda

El Banco Nación y Volkswagen sellaron un acuerdo para otorgar préstamos personales sin prenda de hasta $20.000.000 destinados a la compra de unidades de la marca.

Montos y plazos de la operatoria “+Autos con el BNA”

La propuesta ofrece flexibilidad para que cada cliente adapte el crédito a sus necesidades:

Monto a financiar: se podrán solicitar créditos de hasta $20.000.000 por unidad.

se podrán solicitar por unidad. Plazos de pago: la financiación se extiende entre 24 y 48 meses , bajo el sistema de amortización francés.

la financiación se extiende , bajo el sistema de amortización francés. Precio máximo del vehículo: el valor del 0km a adquirir no debe superar los $60.000.000.

Tasas de interés preferenciales según el perfil del cliente

El esquema de tasas nominales anuales (TNA) se diferencia en función del plazo y la condición del solicitante con el banco:

Acreditación de haberes: quienes cobren el sueldo en Banco Nación acceden a una TNA del 27% para plazos de 24 meses y del 30% para plazos de 30 a 48 meses .

quienes cobren el sueldo en Banco Nación acceden a una . Público general: para quienes no perciban haberes en la entidad, las tasas serán del 37% TNA (24 meses) y 40% TNA (30-48 meses).

Modelos de Volkswagen alcanzados y trámite en concesionarios

La operatoria abarca diversos modelos de la gama comercial y de pasajeros:

Vehículos incluidos: aplica a los modelos Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok , comercializados por concesionarios oficiales adheridos.

aplica a los modelos , comercializados por concesionarios oficiales adheridos. Punto de gestión: la solicitud y consulta de modelos se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales Volkswagen que participan del programa.

la solicitud y consulta de modelos se realiza que participan del programa. Aprobación crediticia: el otorgamiento efectivo del capital está supeditado a la evaluación crediticia y aprobación formal del Banco Nación.

Refinanciación digital de tarjetas de crédito hasta en 96 cuotas

En paralelo, el Banco Nación presentó una alternativa digital para regularizar deudas con tarjetas de crédito: