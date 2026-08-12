¿buscás un 0km? Lanzan créditos de hasta $20 millones con cuotas a tasa preferencial y sin prenda

El Banco Nación y Volkswagen sellaron un acuerdo para otorgar préstamos personales sin prenda de hasta $20.000.000 destinados a la compra de unidades de la marca.
Montos y plazos de la operatoria “+Autos con el BNA”
La propuesta ofrece flexibilidad para que cada cliente adapte el crédito a sus necesidades:
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- Monto a financiar: se podrán solicitar créditos de hasta $20.000.000 por unidad.
- Plazos de pago: la financiación se extiende entre 24 y 48 meses, bajo el sistema de amortización francés.
- Precio máximo del vehículo: el valor del 0km a adquirir no debe superar los $60.000.000.
Tasas de interés preferenciales según el perfil del cliente
El esquema de tasas nominales anuales (TNA) se diferencia en función del plazo y la condición del solicitante con el banco:
- Acreditación de haberes: quienes cobren el sueldo en Banco Nación acceden a una TNA del 27% para plazos de 24 meses y del 30% para plazos de 30 a 48 meses.
- Público general: para quienes no perciban haberes en la entidad, las tasas serán del 37% TNA (24 meses) y 40% TNA (30-48 meses).
Modelos de Volkswagen alcanzados y trámite en concesionarios
La operatoria abarca diversos modelos de la gama comercial y de pasajeros:
- Vehículos incluidos: aplica a los modelos Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saviero y Amarok, comercializados por concesionarios oficiales adheridos.
- Punto de gestión: la solicitud y consulta de modelos se realiza íntegramente en los concesionarios oficiales Volkswagen que participan del programa.
- Aprobación crediticia: el otorgamiento efectivo del capital está supeditado a la evaluación crediticia y aprobación formal del Banco Nación.
Refinanciación digital de tarjetas de crédito hasta en 96 cuotas
En paralelo, el Banco Nación presentó una alternativa digital para regularizar deudas con tarjetas de crédito:
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- Planes de pago largos: los clientes pueden acceder a refinanciaciones de saldos impagos con plazos de hasta 96 meses.
- Canal 100% online: se incorporó un nuevo canal digital autogestivo para realizar el trámite sin concurrir a una sucursal, con contabilización automática de la operación.
- Datos de operatoria 2026: la entidad concretó más de 62.000 operaciones de refinanciación en lo que va del año, por montos superiores a los 310.000 millones de pesos.
- Éxito inicial: en sus primeras 24 horas de funcionamiento, el canal digital registró más de 7.500 refinanciaciones.