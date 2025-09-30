Detienen a la sobrina de uno de los implicados en el brutal triple crimen de Varela

La reciente detención de Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, ha revivido el caso del triple crimen en Florencio Varela, que cobró notoriedad en el último mes. Ibáñez, de 30 años, se presentó ante el fiscal Carlos Adrián Arribas, admitiendo su presencia en el vehículo vinculado a los asesinatos, un Volkswagen Fox.

Detalles de la Detención de Florencia Ibáñez

Ibáñez fue arrestada tras reconocer su implicación, al informar que viajaba en el auto mencionado la noche de los homicidios. “Sabíamos que esto podía pasar desde el momento en que se comprueba que ella está arriba del auto”, declaró el abogado de su tío, Guillermo Endi. “Va a entregar todo, el teléfono, el auto, todo”, agregó durante una entrevista.

En su testimonio, recordó cómo cruzó con Sotacuro en el Bajo Flores. Según su relato, él le solicitó el auto para recoger a un pasajero, asegurando que “no tenía relación con el hecho”. Afirmó: “A la vuelta nos dejó a las 12.48 de la noche, más o menos. Y de ahí él se fue solo”.

Los Crímenes y las Víctimas

Los asesinatos, que han conmocionado a la comunidad, involucraron a tres jóvenes: Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20. Ibáñez negó haber estado en la casa donde se descubrieron los cuerpos. “Yo no estuve en la casa. No tengo relación con el hecho”, insistió. Esta detención marca la séptima en el caso, con varios otros sospechosos ya bajo custodia.

Los otros detenidos incluyen a Miguel Villanueva Silva, de 25 años; María Celeste González Guerrero, de 28; Daniela Ibarra, de 19; y Andrés Parra, de 18. Todos se encuentran en el complejo de Melchor Romero, en La Plata.

Otras Dinámicas del Caso y Busquedas Actuales

Ariel Giménez, presunto responsable de cavar los pozos donde fueron enterrados los cuerpos, se ha negado a declarar. La angustia continúa con la búsqueda de otros sospechosos como Julio Valverde, conocido como “Pequeño J”, y Matías Agustín Ozorio, de 23 años. La investigación sigue en marcha, mientras se espera el análisis de nuevos testimonios y evidencias relacionadas con este caso que ha capturado la atención pública.