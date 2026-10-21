Ypf y mercado libre: las estaciones de servicio serán puntos para retirar compras online

Si solés comprar por internet y muchas veces no estás en tu casa para recibir los paquetes, una nueva alianza entre dos gigantes del país promete facilitarte la vida.

YPF avanza en la firma de un acuerdo estratégico con Mercado Libre para convertir sus estaciones de servicio en puntos oficiales de retiro de compras.

La iniciativa busca aprovechar las 1.700 estaciones de la red nacional para transformarlas en una red logística de cercanía disponible para los usuarios.

El objetivo del acuerdo y las palabras del CEO de YPF

La propuesta apunta a responder al crecimiento del comercio electrónico y resolver la complicación de quienes no cuentan con recepción constante en su domicilio.

Durante su presentación en la Bolsa de Comercio de Rosario, el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, explicó: “Estamos por cerrar con Mercado Libre para que en las estaciones de servicio de YPF ustedes puedan ir a buscar las compras”.

Esta alianza busca potenciar el tráfico en las estaciones y transformar la clásica parada técnica en una experiencia de servicios múltiples.

El salto de facturación y las marcas que se suman a las tiendas Full

Esta acción se enmarca dentro del plan de transformación comercial de las tiendas de conveniencia Full, que proyectan un crecimiento histórico en sus números.

La facturación de la división pasó de u$s280 millones en 2023 a una estimación de u$s680 millones para 2026.

La meta fijada por la conducción busca superar los u$s1.000 millones de facturación para 2027, consolidando a la firma como el mayor retailer del país.

Para potenciar la red, la empresa sumó alianzas estratégicas con firmas como McDonald’s, PedidosYa, Coca-Cola, Cabrales, Fonte D’Oro, Carne y Paletas Luciano.

Funciones financieras e inversiones desde la app oficial

En paralelo al retiro de paquetería, la compañía profundizará los servicios financieros a través de su plataforma digital propia.

La empresa anunció que habilitará la compra de Obligaciones Negociables en pesos y dólares directamente desde la aplicación.

Esta herramienta complementará la compra directa de acciones que ya incorporó a más de 300.000 pequeños ahorristas con un promedio de cinco acciones por persona.

De este modo, la plataforma busca masificar el acceso al mercado de capitales y diversificar sus servicios digitales.

Corredores eléctricos y la inversión en energía renovable

En materia de movilidad sostenible, la compañía detalló un plan estratégico para desplegar cargadores ultra rápidos en estaciones de servicio.

En una primera etapa, el trazado conectará corredores interurbanos estratégicos entre la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Mar del Plata.

Para abastecer esta infraestructura con energía limpia, la firma tomó el control total de YPF Luz tras invertir u$s430 millones en la compra del paquete accionario restante.

Así, la petrolera consolida a su generadora eléctrica como el sostén energético de la red vial y de grandes proyectos industriales.