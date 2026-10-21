Atención afiliados de pami: el cambio obligatorio en el trámite para personas con diabetes y la nueva regla territorial

Si tenés PAMI o ayudás a un familiar a gestionar sus insumos médicos, hay un cambio operativo fundamental que debés tener en cuenta para el empadronamiento.

El organismo oficial modificó el procedimiento para incorporar y mantener a los beneficiarios en el registro de personas con diabetes.

A continuación, te detallamos la nueva exigencia digital, las restricciones para médicos y qué pasa si te encontrás en tránsito.

Digitalización obligatoria: el nuevo requisito en los análisis

Desde el 8 de junio de 2026, el organismo exige la carga digital obligatoria de la documentación respaldatoria para acreditar los estudios de laboratorio.

Al momento de realizar la gestión en el sistema informático, los médicos deben subir los comprobantes en formatos .pdf o .jpg.

Esta medida busca validar la consistencia de los datos, garantizar la trazabilidad clínica y reforzar el control sobre las prestaciones entregadas.

Límite geográfico para médicos de cabecera

La normativa establece una estricta delimitación territorial para el desempeño de los profesionales de la salud dentro del sistema.

Los médicos de cabecera únicamente pueden empadronar a pacientes que correspondan a su misma Unidad de Gestión Local (UGL).

De esta manera, un profesional no podrá registrar a afiliados asignados a otras jurisdicciones administrativas del país.

Protocolo especial para afiliados en tránsito

Para quienes se encuentren temporalmente fuera de su residencia habitual, la entidad fijó un procedimiento presencial obligatorio.

Los afiliados en tránsito que necesiten completar la inscripción no podrán hacerlo mediante su médico de origen de forma remota.

En su lugar, deberán concurrir a la UGL o agencia de PAMI más cercana al lugar donde se encuentren radicados momentáneamente.

El objetivo oficial: trazabilidad y transparencia en el uso de fondos

Desde la administración estatal explicaron que la actualización busca optimizar los controles internos sobre la asignación de recursos.

La institución apunta a que el seguimiento médico de cada jubilado sea más riguroso y concuerde con el ámbito geográfico de su prestador.

Por este motivo, se solicita a los beneficiarios verificar con su médico que los análisis estén cargados correctamente en la plataforma para evitar demoras en las autorizaciones.