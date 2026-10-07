Desarticularon una banda que organizaba carreras ilegales de galgos en san miguel del monte

Un importante operativo realizado en el partido bonaerense de San Miguel del Monte permitió desarticular una organización dedicada a realizar carreras clandestinas de galgos, una actividad expresamente prohibida en todo el territorio nacional. El procedimiento dejó como resultado 32 perros rescatados, cuatro personas imputadas y numerosos elementos secuestrados, entre ellos dinero, teléfonos celulares, jeringas y sustancias que habrían sido utilizadas para estimular a los animales.

La investigación se venía desarrollando desde hacía aproximadamente un mes y estuvo a cargo de la Ayudantía Fiscal de Monte, con intervención del Comando de Patrulla Rural local y apoyo de otras dependencias policiales de la zona. Con los elementos reunidos durante las tareas previas, la Justicia autorizó el allanamiento de un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 102 de la Ruta Nacional 3, en inmediaciones de la denominada Bajada del Lance.

El operativo tomó por sorpresa a quienes se encontraban en el lugar. Al ingresar al predio, los efectivos encontraron a 56 personas participando de las competencias, que habitualmente se desarrollaban los domingos durante la mañana, aproximadamente entre las 6:00 y las 9:00 horas. Para llevar adelante el procedimiento se desplegaron cinco patrulleros y una camioneta.

Como consecuencia de la investigación quedaron cuatro personas imputadas, dos hombres y dos mujeres. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, dos estarían vinculadas con la organización de las carreras, mientras que las restantes habrían facilitado el establecimiento rural donde se desarrollaban las competencias clandestinas.

Uno de los aspectos más graves surgió con el hallazgo de jeringas y sustancias estimulantes. Los investigadores sospechan que esos productos eran aplicados a los perros para incrementar artificialmente su rendimiento y obligarlos a correr por encima de sus capacidades físicas. Las sustancias deberán ser analizadas para determinar exactamente su composición y utilización.

Durante el procedimiento fueron rescatados 32 galgos, algunos de los cuales presentaban signos compatibles con deficientes condiciones de alimentación y con el desgaste provocado por la explotación. Posteriormente fueron trasladados y puestos bajo la protección de organizaciones dedicadas al rescate animal para comenzar controles sanitarios, recuperación y, posteriormente, avanzar con su adopción.

Las carreras de perros están prohibidas en todo el país por la Ley Nacional 27.330, que sanciona a quienes organicen, promuevan, faciliten o realicen este tipo de competencias. La investigación judicial continúa ahora para establecer la responsabilidad de cada uno de los involucrados y determinar el alcance que tenía la organización que operaba en territorio bonaerense.