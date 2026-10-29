Las cuotas son el lenguaje de las apuestas deportivas. Detrás de cada número hay una estimación de probabilidad y un margen para el operador. Entenderlas es el primer paso para dejar de apostar “por intuición” y empezar a tomar decisiones más informadas.

Los tres formatos de cuotas

Formato Ejemplo Dónde se usa más Decimal 2,50 Sudamérica y Europa continental Fraccionaria 3/2 Reino Unido e Irlanda Americana +150 / -200 Estados Unidos

En Paraguay y en la mayor parte de Sudamérica se utiliza el formato decimal, que es también el más fácil de interpretar.

Cuotas decimales

La cuota decimal indica cuánto se recibe en total por cada unidad apostada, incluyendo lo apostado.

Retorno = monto apostado × cuota

Monto Cuota Retorno total Ganancia neta G. 10.000 1,50 G. 15.000 G. 5.000 G. 20.000 2,00 G. 40.000 G. 20.000 G. 50.000 3,40 G. 170.000 G. 120.000

Cuotas fraccionarias

Una cuota 3/2 significa que por cada 2 unidades apostadas se ganan 3 de beneficio. Para convertirla a decimal: (3 ÷ 2) + 1 = 2,50.

Cuotas americanas

Positivas (+150): ganancia por cada 100 apostados. Equivale a 2,50 decimal.

ganancia por cada 100 apostados. Equivale a 2,50 decimal. Negativas (-200): cuánto hay que apostar para ganar 100. Equivale a 1,50 decimal.

Probabilidad implícita

Cada cuota refleja una probabilidad estimada por el operador:

Probabilidad implícita = 1 ÷ cuota decimal

Cuota Probabilidad implícita 1,25 80 % 1,50 66,7 % 2,00 50 % 3,00 33,3 % 5,00 20 %

Si un apostador cree que la probabilidad real de un resultado es mayor que la probabilidad implícita de la cuota, considera que hay “valor” en esa apuesta. Es un concepto teórico útil, pero estimar la probabilidad real con precisión es muy difícil.

El margen de la casa

Si se suman las probabilidades implícitas de todos los resultados posibles de un partido, el total supera el 100 %. Esa diferencia es el margen del operador.

Ejemplo de un partido 1X2:

Resultado Cuota Probabilidad implícita Local 2,10 47,6 % Empate 3,20 31,3 % Visitante 3,60 27,8 % Total 106,7 %

En este caso, el margen es de aproximadamente 6,7 %. Cuanto menor sea el margen, mejores son las cuotas para el apostador. Comparar márgenes entre operadores y mercados es una práctica habitual entre quienes apuestan con frecuencia.

Plataformas como 1xBet permiten elegir el formato de cuota en la configuración de la cuenta. Antes de registrarse en cualquier operador, conviene comprobar que esté autorizado para operar en Paraguay.

¿Por qué se mueven las cuotas?

Noticias del equipo: lesiones, suspensiones o rotaciones.

lesiones, suspensiones o rotaciones. Volumen de apuestas: si muchos apuestan a un resultado, el operador ajusta la cuota.

si muchos apuestan a un resultado, el operador ajusta la cuota. Información del partido en vivo: goles, tarjetas, tiempo transcurrido.

goles, tarjetas, tiempo transcurrido. Clima o cambios de sede.

Errores frecuentes

Pensar que una cuota baja es una apuesta segura. Una cuota de 1,20 todavía implica que uno de cada seis casos, aproximadamente, no se cumple. Confundir retorno con ganancia. El retorno incluye el monto apostado. Ignorar el margen. Apostar siempre en mercados con márgenes altos reduce el retorno a largo plazo. Perseguir cuotas altas sin análisis. Las cuotas altas existen porque la probabilidad es baja.

Juego responsable

Entender las cuotas ayuda a tomar mejores decisiones, pero no elimina el riesgo. Las apuestas deben ser entretenimiento, con un presupuesto definido y sin intentar recuperar pérdidas.

Conclusión

Las cuotas son mucho más que números: expresan probabilidades y esconden el margen del operador. Saber leerlas, convertirlas y calcular la probabilidad implícita permite comparar opciones y apostar con mayor conciencia.