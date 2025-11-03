Cuenta DNI noviembre 2025: Todos los supermercados con descuentos de hasta 20%

En un contexto donde cuidar cada gasto se volvió fundamental, las promociones de Cuenta DNI se consolidan como una herramienta útil para miles de bonaerenses. Esta billetera digital gratuita del Banco Provincia no solo permite realizar pagos y transferencias de manera rápida, sino que además ofrece beneficios directos en supermercados, con descuentos que pueden alcanzar hasta el 20%.

Descuentos diarios en supermercados

Durante todo el mes de noviembre, los usuarios de Cuenta DNI podrán aprovechar ofertas en distintas cadenas y días de la semana. Las promociones se aplican tanto en minimarkets como en grandes mayoristas y, en muchos casos, sin límite de reintegro, con devolución inmediata.

Calendario de promociones por día

Lunes : 20% de descuento, con tope de reintegro de $8.000 por día. Aplica a tickets a partir de $20.000.

: 20% de descuento, con tope de reintegro de $8.000 por día. Aplica a tickets a partir de $20.000. Martes y miércoles (supermercados del interior bonaerense) : 15% de descuento, tope de $6.000 por semana, aplicable a tickets desde $30.000. Cadenas participantes: Actual Supermercados, Autoservicio 228, Autoservicio Don Luis, Distribuidora LAC Tres, La Amistad, Red Minicosto, Sabor Criollo, Supermercado Caseros, Supermercado San Lorenzo, Supermercados Chacabuco (Casa central y Juan XXIII), Super Güemes, Super Sofía.

: 15% de descuento, tope de $6.000 por semana, aplicable a tickets desde $30.000. Martes (Nini Mayorista) : 20% de descuento, tope de reintegro de $20.000 por persona, solo en sucursales Nini Mayorista.

: 20% de descuento, tope de reintegro de $20.000 por persona, solo en sucursales Nini Mayorista. Martes y domingos (Vital) : 20% de descuento, con tope de $20.000 por persona.

: 20% de descuento, con tope de $20.000 por persona. Miércoles (Carrefour) : 10% de descuento sin tope de reintegro. Aplica a todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es inmediata.

: 10% de descuento sin tope de reintegro. Aplica a todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. La devolución es inmediata. Miércoles, sábados y domingos (Toledo) : 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

: 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Jueves, viernes y sábados (Chango Más): 20% de descuento, sin tope de reintegro y con devolución inmediata.

Novedades de noviembre

Entre las novedades de este mes, Supermayorista Vital incorporó los domingos a su jornada de promociones, sumando una nueva opción de ahorro para los usuarios. Además, se agregaron dos nuevos supermercados a la promoción de martes y miércoles, ampliando las posibilidades de acceder a descuentos significativos en compras esenciales.

Cómo aprovechar los descuentos

Para beneficiarte de las promociones de Cuenta DNI:

Tené la aplicación actualizada y vinculada a tu cuenta del Banco Provincia.

y vinculada a tu cuenta del Banco Provincia. Revisá los días de vigencia y los topes de reintegro para cada supermercado.

para cada supermercado. Consultá la lista completa de supermercados adheridos , que incluye tanto grandes cadenas como locales del interior bonaerense.

, que incluye tanto grandes cadenas como locales del interior bonaerense. Recordá que la devolución es inmediata en la mayoría de los casos, lo que permite utilizar el ahorro de manera rápida en otras compras.

Con estas promociones, Cuenta DNI se mantiene como un aliado clave para maximizar el ahorro en productos esenciales durante noviembre.