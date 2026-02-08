Cuándo vuelven los docentes a las escuelas en 2026: el cronograma provincia por provincia

Ignacio Hernández
docentes inicio clases pba

Con las vacaciones de verano entrando en su etapa final, la comunidad educativa argentina ya puso la mirada en el inicio del ciclo lectivo 2026. Para los docentes, el regreso a las aulas ocurre siempre unos días antes que para los alumnos, marcando el inicio de las jornadas institucionales, la planificación pedagógica y los exámenes de recuperación.

Este año, el calendario escolar busca garantizar un piso de 190 días de clases, lo que obligó a muchas jurisdicciones a adelantar la convocatoria de su personal. Si sos docente o formás parte de una comunidad educativa, acá tenés las fechas clave que tenés que manejar para este febrero.

El regreso en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires

docente paritarias aumento 2026

En el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las fechas ya están plenamente confirmadas por las autoridades educativas locales:

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Los equipos directivos y docentes ya empezaron a movilizarse. La presentación oficial de todo el personal se fijó para el 9 de febrero. Entre el 18 y el 23 de febrero se llevarán a cabo los encuentros de Formación Situada, mientras que el 24 de febrero se realizará el primer espacio de Mejora Institucional (EMI). El inicio de clases para Inicial y Primaria será el miércoles 25 de febrero.
  • Provincia de Buenos Aires: En territorio bonaerense, el retorno es un poco más escalonado. Aunque el inicio de clases general para la mayoría de los niveles está pautado para el 2 de marzo, los docentes deberán presentarse a partir de esta semana para instancias de intensificación de la enseñanza y planificación.

Cronograma de presentación docente por región

Cada provincia tiene la facultad de adaptar su agenda, y este 2026 muestra un mapa educativo bastante diverso. Estas son algunas de las fechas de presentación para el personal docente en distintos puntos del país:

ProvinciaPresentación DocenteInicio de Clases (Nivel Inicial/Primario)
Mendoza10 de febrero25 de febrero
Entre Ríos12 de febrero2 de marzo
Santa Cruz9 de febrero25 de febrero
Santiago del EsteroSegunda semana de febrero18 de febrero
TucumánMediados de febrero2 de marzo
Santa Fe11/12 de febrero2 de marzo

Qué hacen los docentes antes de que lleguen los alumnos

Muchos padres se preguntan por qué los maestros vuelven antes. Esas semanas de febrero son críticas para la organización del año escolar. Durante estos días se realizan:

  • Mesas de examen y recuperación: Instancias para los alumnos que adeudan materias o necesitan fortalecer contenidos del año anterior.
  • Jornadas institucionales: Reuniones donde se debaten los lineamientos pedagógicos del año y se planifican los proyectos institucionales.
  • Inscripciones y organización administrativa: El armado de listas, la revisión de legajos y la puesta a punto de los edificios escolares.
  • Formación continua: En distritos como CABA y Mendoza, se dictan capacitaciones obligatorias sobre nuevas metodologías de enseñanza.

El desafío de los 190 días

La resolución del Consejo Federal de Educación para este año mantiene la meta de los 190 días efectivos de clase. Esto generó que varias provincias, como Santiago del Estero, decidieran abrir las puertas a los alumnos ya el 18 de febrero, siendo la primera jurisdicción en arrancar el ciclo lectivo.

En el otro extremo, provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Salta optaron por iniciar las clases el lunes 2 de marzo, lo que les da a los docentes un margen un poco más amplio durante febrero para las tareas preparatorias sin la presencia de los estudiantes en el aula.

