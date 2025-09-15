¿Cuándo terminan las clases?: fechas provincia por provincia

El calendario escolar marca un ritmo fundamental en la organización de las familias, docentes y alumnos en todo el país. El inicio de las clases, las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo son hitos que cada año concentran la atención, ya que determinan tanto el tiempo de estudio como el de descanso.

Cómo se define el cierre del ciclo lectivo

Cada provincia cuenta con la potestad de establecer su propio calendario escolar, aunque todas deben cumplir con los 190 días de clases obligatorios fijados por el Consejo Federal de Educación.

Por eso, el último día de clases 2025 varía según la jurisdicción, oscilando entre el 12 y el 26 de diciembre, de acuerdo a lo establecido por cada ministerio provincial.

Provincias que terminan antes el ciclo 2025

Los primeros distritos en cerrar sus aulas serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, donde las clases finalizan el viernes 12 de diciembre.

En otras provincias, la actividad escolar se extiende una semana más, mientras que algunas llegarán hasta el 22 de diciembre y La Pampa incluso hasta el 26.

Fechas de finalización por jurisdicción

A continuación, las fechas definidas en el calendario escolar oficial para cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires:

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

Feriados nacionales que restan en 2025

Además del cierre del ciclo escolar, los últimos meses del año incluyen varios feriados nacionales:

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

Noviembre

Viernes 21: día no laborable puente.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20).

Diciembre