Créditos hipotecarios para jubilados de anses en el banco nación: requisitos y plazos de la línea +hogares

Si cobrás una jubilación o pensión a través de Anses y buscás financiar la compra de una vivienda, ya podés solicitar un crédito hipotecario en el Banco Nación. A través de la línea +Hogares, la entidad ofrece préstamos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) con condiciones adaptadas a los adultos mayores.

El programa cuenta con el respaldo financiero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, que transfirió $72.000 millones para ampliar los fondos disponibles. Conocé cuál es la edad límite para cancelar la deuda, el tope de cuota según tus haberes y los pasos para iniciar el trámite online.

El límite de edad y los plazos según tus años

La condición más determinante de la línea +Hogares es que el crédito debe quedar totalmente cancelado antes de que el titular cumpla los 85 años. Por ese motivo, la edad al momento de iniciar la solicitud define cuántos años tendrás para devolver el dinero:

A los 65 años: hasta 20 años de plazo máximo.

hasta de plazo máximo. A los 70 años: hasta 15 años para cancelar el préstamo.

hasta para cancelar el préstamo. A los 75 años: hasta 10 años de financiación.

hasta de financiación. A los 80 años: hasta 5 años para devolver el capital.

Tope de cuota, actualización UVA y posibilidad de sumar familiares

Para cuidar la capacidad de pago del solicitante, el banco establece que la cuota inicial no puede superar el 25% de los ingresos netos computables. Si el haber previsional no alcanza para el monto buscado, el programa permite incorporar familiares como cotitulares o codeudores para ampliar la financiación.

Es fundamental tener en cuenta que se trata de un crédito UVA, lo que significa que tanto el capital adeudado como el valor mensual de las cuotas se ajustan periódicamente según la evolución de esa unidad indexada.

Qué requisitos exige el Banco Nación para aprobar el préstamo

La aprobación del crédito no es automática, ya que la entidad realiza un análisis previo de cada perfil antes de liberar los fondos. Para calificar, los jubilados y pensionados de Anses deben cumplir con:

Ser beneficiarios de haberes previsionales y encuadrar dentro del límite de edad de 85 años al finalizar el plazo elegido.

al finalizar el plazo elegido. Demostrar ingresos netos suficientes (individuales o junto a codeudores) para respetar la relación cuota-ingreso del 25%.

(individuales o junto a codeudores) para respetar la relación cuota-ingreso del 25%. Superar la evaluación crediticia y comercial establecida por el Banco Nación y presentar la documentación de la propiedad a adquirir.

Paso a paso: cómo solicitar el crédito +Hogares desde tu casa

Quienes reúnan las condiciones pueden comenzar la gestión de forma 100% digital a través de los canales oficiales de la entidad bancaria siguiendo este procedimiento: